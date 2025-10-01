Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Il Dj e Producer Daniel Frasnelli, conosciuto come Narfos, è morto a 25 anni

Il dj e producer Daniel Frasnelli, conosciuto con gli alias di Narfos e Sarfon, è morto all’età di 25 anni: il ragazzo era originario del Sud Tirol ed era diventato virale nel 2019.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione Music
0 CONDIVISIONI
Il dj e producer Narfos
Il dj e producer Narfos

È morto a 25 anni Daniel Frasnelli, aka Narfos – conosciuto anche con l'alias Sarfon – dj e producer altoatesino di Renon, comune italiano della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige che aveva subito un ricovero di diverse settimane stando a quanto scrive STOL. Il giovane artista era conosciuto per la sua musica che lui stesso racchiudeva tra la techno, la dance Music che l'aveva portato a crearsi un folto numero di fan anche al di là dell'Alto Adige, dove risiedeva. Nato nel 2010, aveva cominciato a fare musica fin da bambino, in particolare col suo amico Expulze, musicista italiano residente a Vienna che si è specializzato in un sound che unisce hardstyle, trance, industrial techno e hardcore.

I due, quindi, hanno cominciato assieme, fin da piccoli e mentre Narfos fin dal 2016 aveva cominciato a esibirsi nei dj set in Italia, soprattutto nel Sud Tirol, come scrive lui stesso nella sua biografia, sono diventati virali assieme, pochi anni dopo, nel 2019 quando hanno pubblicato l'EP 2 Loutr – 1 Soul che conteneva la canzone Breaking News che ha collezionato oltre 30 milioni di ascolti su Spotify, sono 16 milioni quelle di Polkaholica, mentre Gasierund si è fermato a poco più di cinque milioni. Da quel momento Narfos ha cominciato a girare il mondo, suonando in Spagna, Francia, Austria, Germania e Gran Bretagna.

"Era un artista emergente a cui non piaceva essere etichettato – ricorda la sindaca di Renon, Julia Fulterer, in un'intervista col giornale STOL -. È triste quando muore una persona così giovane. Aveva ancora molti progetti in mente". Pochi anni fa creò un secondo alias, Sarfon con cui aveva pubblicato singoli come "Wert schun gian" e "Hirenau": "Da tempo stavo progettando di creare un secondo alias artistico, uno che non si concentrasse su un sound più aggressivo, ma piuttosto su testi e rap. Ero molto indeciso su come gestire queste cose, ma alla fine credo che sia più sensato tenerle separate" spiegò a Salto.

Leggi anche
Il cantante Christian è morto a 82 anni: tra i suoi successi Cara e Daniela, fu il marito di Dora Moroni
Narfos
Narfos

Sempre in quell'intervista aveva anche spiegato come fosse uscito da un periodo di depressione che lo aveva portato alla scrittura di nuove canzoni e Wert schun gian parlava proprio di questa sua condizione. Frasnelli, infatti, aveva affrontato apertamente anche la sua depressione: Mi piace esprimermi come artista, essere aperto e contribuire alla mancanza, da tempo attesa, della rimozione dei tabù su certi argomenti" aveva detto. In una storia Expulze ha scritto: "Se non può più fare la promo della sua nuova canzone, la farò io" rimandando a un post Instagram dell'amico.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Verso
Gaza
Flotilla a meno di 100 miglia da Gaza. Meloni: "Palestinesi non sono per voi una priorità"
Flotilla, Scuderi (Avs) a Fanpage: "Meloni condanni chi compie genocidio, non chi porta aiuti"
Cosa dice la mozione del centrodestra su Gaza e perché potrebbe mettere in difficoltà le opposizioni
Tutte le notizie della notte sul viaggio della Global Sumud Flotilla
Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e "non le regate"
Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla Roberta Covelli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views