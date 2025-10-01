Il Dj e Producer Daniel Frasnelli, conosciuto come Narfos, è morto a 25 anni

Il dj e producer Daniel Frasnelli, conosciuto con gli alias di Narfos e Sarfon, è morto all’età di 25 anni: il ragazzo era originario del Sud Tirol ed era diventato virale nel 2019.

È morto a 25 anni Daniel Frasnelli, aka Narfos – conosciuto anche con l'alias Sarfon – dj e producer altoatesino di Renon, comune italiano della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige che aveva subito un ricovero di diverse settimane stando a quanto scrive STOL. Il giovane artista era conosciuto per la sua musica che lui stesso racchiudeva tra la techno, la dance Music che l'aveva portato a crearsi un folto numero di fan anche al di là dell'Alto Adige, dove risiedeva. Nato nel 2010, aveva cominciato a fare musica fin da bambino, in particolare col suo amico Expulze, musicista italiano residente a Vienna che si è specializzato in un sound che unisce hardstyle, trance, industrial techno e hardcore.

I due, quindi, hanno cominciato assieme, fin da piccoli e mentre Narfos fin dal 2016 aveva cominciato a esibirsi nei dj set in Italia, soprattutto nel Sud Tirol, come scrive lui stesso nella sua biografia, sono diventati virali assieme, pochi anni dopo, nel 2019 quando hanno pubblicato l'EP 2 Loutr – 1 Soul che conteneva la canzone Breaking News che ha collezionato oltre 30 milioni di ascolti su Spotify, sono 16 milioni quelle di Polkaholica, mentre Gasierund si è fermato a poco più di cinque milioni. Da quel momento Narfos ha cominciato a girare il mondo, suonando in Spagna, Francia, Austria, Germania e Gran Bretagna.

"Era un artista emergente a cui non piaceva essere etichettato – ricorda la sindaca di Renon, Julia Fulterer, in un'intervista col giornale STOL -. È triste quando muore una persona così giovane. Aveva ancora molti progetti in mente". Pochi anni fa creò un secondo alias, Sarfon con cui aveva pubblicato singoli come "Wert schun gian" e "Hirenau": "Da tempo stavo progettando di creare un secondo alias artistico, uno che non si concentrasse su un sound più aggressivo, ma piuttosto su testi e rap. Ero molto indeciso su come gestire queste cose, ma alla fine credo che sia più sensato tenerle separate" spiegò a Salto.

Sempre in quell'intervista aveva anche spiegato come fosse uscito da un periodo di depressione che lo aveva portato alla scrittura di nuove canzoni e Wert schun gian parlava proprio di questa sua condizione. Frasnelli, infatti, aveva affrontato apertamente anche la sua depressione: Mi piace esprimermi come artista, essere aperto e contribuire alla mancanza, da tempo attesa, della rimozione dei tabù su certi argomenti" aveva detto. In una storia Expulze ha scritto: "Se non può più fare la promo della sua nuova canzone, la farò io" rimandando a un post Instagram dell'amico.