video suggerito

Il bassista degli Skunk Anansie aveva un cancro al quarto stadio, Skin: “Ha ispirato il titolo del nuovo album” Gli Skunk Anansie hanno annunciato il nuovo album The Painful Truth il cui titolo è ispirato al cancro al quarto stadio affrontato dal bassista Cass. La band sarà in tour in Italia a luglio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Music

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Skunk Anansie

Gli Skunk Anansie hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album The Painful Truth che sarà pubblicato il 23 maggio via FLG Records e contestualmente il bassista Cass ha rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio. Il musicista ha spiegato che in una sessione di domande e risposte che per tutta la durata della registrazione dell'album si è sottoposto a chemioterapie, come riporta il Daily Mail: "Durante il processo di registrazione mi è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio e quindi ho fatto la chemio mentre stavamo realizzando l'album" ha spiegato, aggiungendo: "Pensavo che il mio destino fosse segnato, in realtà, e quindi ero solo felice di aver avuto una bella vita, ed ero abbastanza contento, ho accettato qualunque fosse il mio destino (…). Non pensavo al lavoro, al disco, pensavo alla mia vita. Avevo fatto delle sedute di chemio molto intense e nessuno sapeva nulla".

La diagnosi di cancro di Cass, bassista degli Skunk Anansie

Benché nessuno sapesse nulla di quello che stava affrontando il musicista, Cass ha raccontato che un giorno la figlia della cantante Skin si è svegliata e ha detto "‘Lo zio Cass non è più malato'. E questa è la verità". A quel punto Skin ha spiegato "Non lo sapeva. Non sapeva che eri malato. Si è semplicemente svegliata e ha detto, lo zio Cass non è più malato. Quindi l'ho chiamato" e il bassista ha confermato, spiegando che poche settimane dopo è andato a fare una visita e non aveva più nulla: "Circa due settimane dopo ho dovuto fare degli esami per vedere come mi stava influenzando la chemioterapia, e non sono riusciti a trovare alcun cancro. Quindi dal quarto stadio, è scomparso".

Come nasce il titolo The Painful Truth

È da lì che è nato il titolo dell'album, ha spiegato la cantante, che aveva chiamato l'amico per chiedergli come avrebbe intitolato l'album, lui ha cercato di prendere tempo ma Skin ha voluto un titolo immediato: "Dimmi la prima cosa che ti viene in mente. E lui ha detto ‘The Painful Truth'. E io ero tipo, eccolo! È di questo che parlano tutte le canzoni, ciò che collega tutto, che collega quello che abbiamo passato negli ultimi anni. È il legame con questi ragazzi. Li amo da morire, sai, sono miei fratelli".

Leggi anche Carlotta e Giuseppe Anastasi rifanno La notte di Arisa: la nuova versione dopo il successo a Ora o mai più

Di cosa parla il nuovo album degli Skunk Anansie

Nel comunicato stampa l'album viene raccontato come "una combinazione di genitorialità, malattie e la perdita del loro manager di lunga data sembravano cospirare contro di loro e accrescere l'incertezza, costringendo la cantante Skin, il chitarrista Ace, il bassista Cass e il batterista Marka mettere in discussione il loro posto nel mondo come band, così come le loro ambizioni personali. Per un po' di tempo, sono stati vicini all'idea di fermarsi" ma dopo il Covid i quattro si sono ritrovati in una fattoria del Devon e hanno cominciato a scrivere: "Quando scriviamo siamo solo noi quattro in una stanza, senza distrazioni o interferenze esterne, e ci conosciamo di nuovo. Abbiamo fatto il tour delle Greatest Hits e ci siamo resi conto che le cose dovevano cambiare. Se non avessimo fatto qualcosa di fresco e innovativo, non saremmo più stati una band. Avremmo solo fatto il karaoke degli Skunk".

Cambio di etichetta e management

The Painful Truth è la prima uscita della band per la neonata FLG Records, e il primo fatto con un nuovo management. L'album, si legge nella nota "è caratterizzato da una freschezza che riconferma la loro carriera storica e i loro precedenti successi multi-platino. È un disco che vedrà gli Skunk Anansie reclamare il loro posto come una delle band più eccitanti, visionarie e importanti della musica britannica. ‘Se ci penso bene, sì, abbiamo fatto dei bei dischi a suo tempo, ma è passato molto tempo da quando abbiamo fatto un grande album. Ed è questa la dolorosa verità', confessa Skin. ‘Capire questo ci ha portato a realizzare quello che credo sia il nostro disco più bello'.

Gli Skunk Anansie

Il tour in Italia

La band sarà anche in tour in Italia a luglio, dopo il concerto che li vedrà protagonisti all'Alcatraz di Milano il 7 marzo

7 marzo – Milano, Alcatraz SOLD OUT

5 luglio – Benevento, BCT Music Festival, Musa Arena

6 luglio – Senigallia (AN), Senigallia Festival, Piazza Garibaldi

8 luglio – Roma, Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cavea,

9 luglio – Bologna, Sequoie Music Park, Parco Delle Caserme Rosse

11 luglio – Marostica (VI), Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello

12 luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Live, Villa Bertelli

13 luglio – Brescia, Brescia Summer Music, Arena Campo Marte