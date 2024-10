video suggerito

I Queen potrebbero tornare, Roger Taylor: “Se c’è nuova musica, non vedo perché no” I Queen potrebbero pubblicare nuovi brani? Secondo il batterista Roger Taylor sì. Dalla scomparsa di Freddie Mercury nel 1991, la band non è più la stessa, ma ha continuato esibirsi con dei nuovi cantanti, da Paul Rogers a Adam Lambert. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Queen + Adam Lambert (Getty Images)

Nel 1979 i Queen cantavano Don’t Stop Me Now, e a quanto pare sono pronti a urlarlo ancora oggi. Anche dopo la morte del grandissimo frontman Freddie Mercury nel 1991 la band non si è comunque fermata e a noi va bene così. Nel 1995 hanno pubblicato postumo il quindicesimo e ultimo album in studio Made in Heaven. Nel 2004 la voce della band è diventata Paul Rogers, sostituito però nel 2011 da Adam Lambert, frontman del Rapsody Tour terminato lo scorso febbraio. Solo due anni fa la band ha inoltre riscoperto e pubblicato Face It Alone, un brano con la voce di Mercury. Dei Queen ci manca ovviamente la voce iconica del frontman originale, ma anche la scrittura dei brani che hanno fatto la storia della musica, brani che secondo il batterista Roger Taylor, 75 anni, e il chitarrista Brian May, 77 anni, potrebbero anche tornare.

Nuova musica dei Queen? Perché no

Il dibattito sulla possibile scrittura e pubblicazione di nuova musica era già stato aperto anni fa dal chitarrista Brian May, ma è stato ripreso in questi giorni dal batterista Roger Taylor. "Brian e io stavamo parlando l'altro giorno, ed entrambi abbiamo detto che se sentiamo di avere del buon materiale, perché no? Possiamo ancora giocare. Possiamo ancora cantare", ha detto Taylor in un’intervista a Uncut, interpellato sulla possibilità di fare nuova musica con i Queen. La band non esclude la pubblicazione di nuovi brani, ma "dovrebbe essere qualcosa di così speciale che sentiremmo di volerlo lanciare al pubblico", ha rivelato May lasciandosi sfuggire già nel 2021 che la band era tornata in studio per provare a creare qualcosa di nuovo, nulla che però abbia fatto sufficientemente breccia nel loro cuore da essere lanciato come nuovo pezzo degno del nome dei Queen. Inoltre, May aveva detto di essere un po' restio alla pubblicazione di nuovi brani perché molti loro fan non hanno ancora accettato il “rimpiazzo” di Mercury. “Credo che ci sia un po' di barriera. Penso che se la gente vede i Queen su un'etichetta discografica, vuole ancora che sia Freddie a cantare e non li biasimo per questo”.

I timori di Adam Lambert

Adam Lambert è la voce dei Queen dal 2011 e sicuramente non deve essere stato facile prendere il posto vacante di Freddie Mercury. È stato scelto dai suoi compagni, membri storici della band, e con loro ha già fatto dei tour a partire dal 2012, tra cui il recente Rapsody Tour, terminato a febbraio. Ormai è uno di loro a tutti gli effetti, ma l’idea di creare qualcosa di nuovo lo spaventa. "Se hanno intenzione di pubblicare qualcosa di nuovo, deve essere a un certo livello, mi sono sempre chiesto se fosse appropriato per me fare nuovo materiale, è come se la cosa mi spaventasse", ha raccontato Lambert. Un timore giustificato visto che molti fan non sono rimasti contenti dei tour in cui Adam Lambert ha preso il posto di Freddie Mercury. "Ci sono persone che pensano che non dovremmo nemmeno salire sul palco senza Freddie, ma non è quello che avrebbe voluto. Avrebbe voluto che continuassimo a svilupparci, così facendo manteniamo viva la sua eredità", ha detto Brian May.