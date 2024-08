video suggerito

I fan di Ultimo disturbano il funerale di nonna Gina, la denuncia: "Fate schifo, Niccolò si è arrabbiato" Dopo il comportamento irrispettoso in clinica, i fan di Ultimo hanno disturbato il cantante e la sua famiglia anche durante il funerale di nonna Gina, morta tre giorni fa all'età di 96 anni. La denuncia arriva da una fandom: "Mentre la bara usciva dalla macchina, una fan ha iniziato a fare le foto".

A cura di Gaia Martino

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, sta piangendo la morte della nonna Gina, morta a 96 anni lo scorso lunedì, al quale era molto legato. Nonostante il periodo delicato che sta vivendo, ha dovuto fare i conti anche con alcuni fan invadenti e irrispettosi che si sono presentati al funerale della donna pur di incontrarlo o di scattare un selfie con lui. Una pagina del fandom di Ultimo, I miserabili del parchetto, aveva già sensibilizzato tutti a rispettare il cantante e la sua famiglia dopo che alcuni si erano presentati in clinica nel tentativo di avere un contatto con l'artista. Nelle ultime ore altri ammiratori stretti del cantante hanno denunciato comportamenti inappropriati che si sono verificati durante il funerale.

Cosa è successo al funerale della nonna di Ultimo

Tra le pagine di Repubblica si legge che alcuni ammiratori segreti di Ultimo hanno denunciato il comportamento irrispettoso di alcuni fan del cantante che, durante il funerale di nonna Gina a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, avrebbero provato a scattare diverse fotografie alla bara: "Mentre stava uscendo la bara della nonna dalla macchina ecco che una fan stupida inizia a fare le foto. Fate schifo, Nic si è arrabbiato. Non dico altro", le parole.

Giorni di preghiera e di riflessione della famiglia Moriconi sono stati rovinati dal comportamento dei fan che hanno oltrepassato il limite. "Vi siete comportati come gli animali" ha scritto una fan nella denuncia contro quanto accaduto. Il timore di alcuni è che ora il cantante, sempre disponibile con i suoi ammiratori, possa cambiare atteggiamento: "Per colpa di queste persone ci andiamo di mezzo noi".

Le parole di Sandro Moriconi sulla morte della madre

È stato il papà di Ultimo, Sandro Moriconi, lo scorso 26 agosto a dare l'annuncio della scomparsa della madre. "Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto" ha scritto su Facebook a corredo di una foto della donna ritratta sorridente davanti alla sua torta di compleanno per i 95 anni. È seguito il silenzio social del cantante che era molto legato alla sua nonna con la quale aveva anche lanciato l'album Altrove, con un post su Instagram.