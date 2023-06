Giuliano Peparini porta l’Odissea al Teatro Greco di Siracusa tra teatro, musica e danza Giuliano Peparini, tra i coreografi più famosi al mondo e famoso al grande pubblico per la sua partecipazione come direttore artistico di Amici inaugura la sua Odissea al teatro Greco di Siracusa.

A cura di Redazione Cultura

Giuliano Peparini è uno dei coreografi più famosi al mondo, collaboratore di Roland Petit si è esibito in luoghi come l'Opéra de Paris, il Teatro Bol'šoj di Mosca, l'Opera Nazionale di Tokyo e il Teatro alla Scala di Milano oltre ad aver fatto parte di Amici di Maria De Filippi. Questa volta debutta in anteprima mondiale al Teatro Greco di Siracusa, dal 29 giugno al 2 luglio, con la sua versione dell'Odissea, l'opera di Omero che racconta le avventure di Ulisse. Quello che Peparini ha messo in scena è uno spettacolo che fa incontrare teatro, musica e danza ed è stato rimontato in un aeroporto, luogo che come spiega lo stesso coreografo è "un luogo da cui si parte ma anche un luogo che ci può bloccare".

Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione INDA e vedrà calcare il palco a quasi 100 artisti che si esibiranno sulle musiche del gruppo canadese folk-rock Reuben and the Dark che permetteranno la fusione tra danza contemporanea e teatro, grazie anche al gioco di luci che illumineranno questi tableaux, caratteristici del lavoro di Peparini, che ha commentato così l'opera: "L’Odissea è uno dei testi più emozionanti del nostro canone – sono le parole del regista -, è un testo che condensa tutti i sentimenti più intensi: l’attaccamento disperato alla vita, l’odio travolgente e l’amore incondizionato, la passione sfrenata e il freddo calcolo, la paura e il dolore della perdita, la nostalgia e la sete di conoscenza. Nel nostro spettacolo, faremo vivere e prorompere tutte queste emozioni, nelle voci degli interpreti e nei corpi dei nostri performers. Oltre ai viaggi lontani o fermi, scegliendo di trattare il tema di Ulisse questo spettacolo parla anche del nostro tempo, e di noi: mette in scena un uomo che si è perso e cerca di nuovo la strada di casa".

Il Teatro Greco di Siracusa

Il libretto dell’opera è del grecista Francesco Morosi, mentre sul palco saliranno, tra gli altri, Giuseppe Sartori che interpreta Odisseo, a cui si aggiungono, tra gli altri Massimo Cimaglia (Aedo/Polifemo), Giulia Fiume (Calipso/Anima di Anticlea), Alessio Del Mastro (Anima di Tiresia/Lo spazzino), Giovanna Di Rauso (Circe), Gabriele Beddoni (Argo), Gianlorenzo De Donno (un viaggiatore), i performer Gabriele Baio, Michele Barile, Andrea Biagioni, Luca Capomaggi, Dennis Cardinali, Jhonmirco Baluyot Cruz, Mariaelena Del Prete. Ci saranno anche gli allievi dell’Accademia d’Arte del dramma antico.