Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre

Oggi, martedì 25 novembre 2025, si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024, via Getty Images

Oggi, martedì 25 novembre 2025, si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La data scelta è tutt'altro che casuale: segna il brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana Legate al gruppo di liberazione 14 giugno contro la dittatura nel paese, vennero sequestrate e uccise a bastonate, prima di esser gettate in un dirupo. La loro scomparsa divenne un simbolo di ribellione, istituzionalizzato nel 1999 dalle Nazioni Unite.

Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno sono stati commessi 44 femminicidi. Nello stesso periodo, nel 2023, risultavano 108 le vittime di femminicidio e 58 le donne assassinate dai loro compagni o ex. Uno dei simboli della ricorrenza è sicuramente la scarpa rossa, che rappresenta la battaglia contro i maltrattamenti e femminicidi. La loro storia nasce in Messico, a Ciudad Juárez, città tristemente nota per il numero sconcertante dei femminicidi. Abbiamo scelto di raccogliere alcune frasi, citazioni celebri e pensieri per riflettere e sensibilizzare su questo tema.

25 novembre, le frasi migliori per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025

La donna uscì dalla costola dell’uomo; non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata.” (Matthew Henry)

Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale in dignità, valore e diritti all’uomo, tanto più l’uomo reagisce in modo violento. La paura di perdere anche solo alcune briciole di potere lo rende volgare, aggressivo e violento. (Michela Marzano)

”La violenza distrugge ciò che vuole difendere: la dignità, la libertà, e la vita delle persone. (Giovanni Paolo II)

“La violenza sulle donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest’ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia. (Sergio Mattarella)

‘I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità; il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l’umanità. (Kofi Hannam)

Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l’energia essenziale della vita su questo pianeta. Si forza quanto è nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo a essere piegato, sterile e domato. (Eve Ensler)

I mass media trattano la violenza sulle donne, ad esempio lo stupro, le percosse e l'omicidio di mogli e fidanzate, o l'incesto maschile con i propri figli, come aberrazioni che riguardano solo l'individuo. Nascondendo il fatto che in verità qualsiasi violenza maschile nei confronti delle donne fa parte di una operazione pianificata. (Marylin French)

Citazioni e frasi celebri per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne

Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. (Cristina Torres-Cáceres)

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. (Margaret Atwood)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna! (William Shakespeare)

