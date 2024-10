video suggerito

Gigi Hadid omaggia Taylor Swift allo show di Victoria's Secret, il gesto notato dai fan Il Victoria's Secret Fashion Show è tornato e con lui i suoi Angeli. Tra questi la modella Gigi Hadid che ha deciso di omaggiare l'amica Taylor Swift replicando la sua iconica entrata a tutti i concerti dell'Eras Tour, il tutto nel giorno dell'annuncio dell'uscita del libro proprio dell'iconico tour e di una versione speciale dell'ultimo album.

A cura di Elena Betti

Taylor Swift e Gigi Hadid (Getty Images)

Gigi Hadid e Taylor Swift sono buone amiche e si sa, tra amiche ci si sostiene e aiuta e perché no, anche omaggia. La modella ha partecipato a diverse date dei concerti di Swift cantando e ballando tutti i brani. La scorsa notte si è tenuto il Victoria’s Secret Fashion Show dopo sei anni dall’ultima edizione del 2018 e gli Angeli del brand sono tornati a sfilare. Per l'occasione Hadid ha deciso di omaggiare l’amica Taylor Swift replicando l’iconica entrata che la cantante ha fatto a tutti i concerti dell’Eras Tour.

L’entrata di Gigi Hadid uguale all’Eras Tour

Gigi Hadid è stata la prima a sfilare all’iconico evento e con la sua entrata ha deciso di portare in passerella con sé anche l’amica Taylor Swift. Se c’era una certezza per i fan della cantante durante tutto il tour era proprio sul modo in cui avrebbe aperto ogni concerto. Dopo un conto alla rovescia e l’allestimento di una scenografia fatta da vele colorate, Swift è sempre salita sul palco con la stessa posa: braccio alzato per salutare i fan muovendo solo le dita della mano e il suo ormai famoso “Oh hi”. Ovviamente nel suo caso seguiva l’intero concerto con tre ore di canzoni dell’amata discografia della cantante. Nel caso di Gigi Hadid le cose sono iniziate allo stesso modo, ma proseguite con la sfilata in passerella. L’omaggio all’amica sta quindi nel saluto che ormai è diventato marchio di fabbrica della cantante.

L’anticipazione in camerino

Già nel camerino Gigi Hadid aveva anticipato di avere in serbo qualcosa. Intervistata da Entertainment Tonight aveva parlato di “qualcosa di nuovo” sul palco dello show di Victoria’s Secret. “Non ricordo se sia mai stato fatto sulla passerella di Victoria’s Secret, ma sta sera farò una cosa che mi è stata insegnata durante le prove di un concerto dell’Eras Tour da Taylor Swift in persona”. Purtroppo, l’amica non era presente per godersi questo tributo in diretta, Swift infatti non si esibisce allo show dal 2014 quando cantò Blank Space e Style, a esibirsi quest’anno sono state infatti LISA, Tyla e Cher.

Novità per i fan di Taylor Swift: in arrivo il libro sull’Eras Tour

Mentre Hadid sfilava imitando la mossa d’apertura dei concerti di Swift, lei annunciava l’uscita del libro sul suo grandioso Eras Tour. Il libro uscirà negli Stati Uniti il giorno dopo la festa del Ringraziamento e con lui anche un'antologia legata al vinile e al CD all’ultimo album The Tortured Poets Department. Due uscite che hanno emozionato i fan, già pronti a mettersi in fila per accaparrarsi una copia sia del libro che della nuova antologia di The Tortured Poets Department.