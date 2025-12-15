Musica e Cultura
Geolier duetterà con Pino Daniele, è ufficiale: Tutto è possibile nasce da una canzone mai pubblicata dal cantautore

Il titolo del prossimo album di Geolier, Tutto è possibile, nasce da una frase contenuta in una canzone mai pubblicata di Pino Daniele. Lo spiega il figlio del blueman in un video in cui parla col rapper.
Geolier incontra Pino Daniele e il risultato è il titolo del prossimo album del rapper napoletano. "Tutto è possibile" è il seguito di "Dio lo sa" e uscirà il 16 gennaio, anticipato dai singoli "Fotografia" e "081", oltre che da "Amen freestyle". Oggi Geolier ha reso pubblico un video in cui lo si vede insieme ad Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele e Presidente dell’omonima Fondazione, uno dei padri di tutti gli artisti napoletani di questi ultimi anni: l'uomo, che gestisce l'eredità musicale del padre, racconta come è avvenuto l'incontro col rapper e come è successo che Geolier si sia innamorato di un brano mai pubblicato dal Mascalzone Latino, scegliendolo come titolo dell'album e della canzone omonima.

"Gli ho portato quindi una serie di cose che vanno da versioni alternative di Musicante ad altri dischi, insomma proprio per capire il mood" dice Daniele rivolgendosi alla videocamera, con Geolier a fianco. "Abbiamo fatto un viaggio ascoltando questi brani, oltre a delle versioni inedite strumentali, fino a quel pezzo da cui, forse, ho iniziato un po' a capire qualcosa". Il pezzo è quello da cui è tratto "Tutto è possibile". Daniele dice di aver cominciato a capire l'uomo che c'è dietro l'artista Geolier, la sua visione e il suo cuore e da quel momento si è sbloccato qualcosa anche in lui: "Parlando con Emanuele ho capito il ragazzo, l'uomo che c'è dietro l'artista"

A quel punto gli ha lasciato il computer in mano, con una serie di tracce così che il rapper potesse ascoltare tutto: "Nessuno conosceva questo brano – continua Daniele -. E quando l'ho messo è successo qualcosa. (Rivolto a Geolier, ndr) Tu ti sei fermato e ti sei girato. (Poi rivolto alla camera, ndr) Si è girato verso di loro perché all'interno del pezzo c'è una frase che dice ‘Tutto è possibile'". E quello è diventato anche il titolo. Oltre a essere una frase che sicuramente Geolier ha scelto perché rispecchia il suo percorso, quello di un ragazzo dell'area Nord di Napoli, proveniente da una famiglia umile che è riuscito a diventare uno degli artisti nazionali più rilevanti grazie al suo rap.

I nomi di Geolier e Pino Daniele negli anni sono stati spesso accostatilo abbiamo fatto anche noi qua -, ma il rapper ha sempre voluto che i loro nomi fossero tenuti distanti. Durante l'evento dedicato al cantautore napoletano "Pino è – Il viaggio del musicante" che si è tenuto a settembre scorso a Piazza del Plebiscito, Geolier si è esibito in "Napule è" insieme a Fiorella Mannoia e a Elisa, cantando dal pubblico, specificando: "Mi sento fuori luogo – ha detto il rapper – perché non sono stato e non sarò mai un collega di Pino. Ho voluto cantare qui, in mezzo alla gente, perché sono come loro: io sono un fan". Oggi le loro voci si incontreranno in un pezzo. Sebbene non sappiamo cosa Daniele avrebbe detto di Geolier, siamo certi che il cantante era uno dei più aperti alla nuova scena rap napoletana, sostenendo artisti come Clementino e Rocco Hunt. E evidentemente gli eredi di Pino pensano che sia un artista che merita un feat postumo col padre.

