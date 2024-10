video suggerito

Geoff Payne, padre di Liam Payne, arriva fuori l'hotel dov'è morto e i fan lo proteggono con le mani e gli zaini Geoff Payne, padre del defunto musicista Liam Payne, si è precipitato fuori l'hotel CasaSur Palermo dove è tragicamente caduto dal balcone e ha perso la vita a Buenos Aires. I fan di suo figlio hanno fatto scudo con mani alzate e zaini per 'lottare' contro i paparazzi e proteggere così la sua privacy.

Geoff Payne, padre del defunto musicista britannico Liam Payne, si è precipitato fuori l'hotel CasaSur Palermo dove suo figlio è tragicamente caduto dal balcone e ha perso la vita a Buenos Aires, Argentina, il 18 ottobre 2024. L'omaggio dei fan fuori l'albergo è molto trasversale, tra chi ha deciso di rimanere in silenzio a fissare l'asfalto dove era riverso, a chi ha preferito coprirlo con fiori, biglietti e dediche, a testimonianza del profondo affetto che la fanbase provava per l'artista e per gli One Direction.

Geoff Payne stretto nell'abbraccio dei fan tra ricordi e lettere

Geoff Payne che si è preso del tempo per ringraziare tutti per i loro toccanti tributi, poi si è avvicinato a fotografie e dediche, ha letto lettere poggiate su ogni singolo angolo del perimetro antistante l'Hotel, si è emozionato con i fan di suo figlio, fissandoli e stringendosi nel loro abbraccio. Non un momento facile, mediaticamente molto sovraesposto, qualcosa che non gli ha consentito di affrontare con intimità lo shock dell'arrivo sul luogo del ritrovamento del cadavere.

I fan gli hanno fatto scudo con le mani e gli zaini

Liam Payne, solo 31 anni, alloggiava al CasaSur Palermo di Buenos Aires e i racconti delle sue ultime ore, inclusi i ritrovamenti di droghe e strumenti per usufruirne, non hanno rincuorato i milioni di fan che da tempo erano preoccupati per il loro beniamino. Proprio loro hanno protetto il padre Geoff Payne appena arrivato dove il figlio aveva da poco perso la vita. Hanno fatto scudo con mani alzate e zaini per ‘lottare' contro i paparazzi e proteggere così la sua privacy in quel delicato momento, impedendo loro di scattare compulsivamente foto.