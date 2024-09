video suggerito

Furto nella pasticceria di Blanco, l'ironia del cantante: "Dolci così buoni che vanno a ruba" "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba", così Blanco ironizza sul furto avvenuto nella sua pasticceria "L'isola delle rose" a Brescia.

A cura di Elena Betti

Disavventura (dolce) amara per Blanco. Nelle scorse ore dei malviventi hanno infatti preso di mira “L’isola delle rose”, la pasticceria del rapper in centro a Brescia. A documentare il fatto è stato il cantante stesso con una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra la vetrata con i graffiti dell’artista Sex Dreams distrutta.

Il furto nella pasticceria di Blanco

La pasticceria, specializzata anche in focacceria e prodotti senza lattosio e glutine, era stata inaugurata il 23 maggio dell’anno scorso grazie all’idea di Blanco e all’esperienza della specialista in Scienze dell’alimentazione Patrizia Fabbriconi. Ed è proprio sui prodotti che Blanco torna a ironizzare pubblicando un’altra storia. “Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, o cercate prodotti senza lattosio o tradizionali, passate”, ha scritto sopra allo screenshot della pagina Google della pasticceria, sottolineandone l’indirizzo.

Che si voglia o no, Blanco finisce sempre per trovarsi nel mezzo a questioni di vandalismo e rose. Sta volta però non è lui a calciare i mazzi sul palco di Sanremo, quando cantava proprio la canzone L’isola delle rose. Il cantante, infatti, in questo caso è la vittima di un furto con discreti danni alla sua attività commerciale. Al momento non si hanno ulteriori sviluppi riguardo il furto e l’effettivo ammontare dei danni.

La pasticceria L'isola delle rose

Inaugurata nel maggio dell’anno scorso, la pasticceria prende il nome di uno dei singoli di Blanco: L’isola delle rose. Il brano fu portato sul palco di Sanremo nel gennaio del 2023, solo pochi mesi prima dell’apertura della pasticceria, e cantato in quella che probabilmente è stata l’esibizione più chiacchierata dell’anno. In quel frangente Blanco distrusse l’allestimento creato appositamente per la sua esibizione, mazzi e mazzi di rose che il cantante lanciò per tutto il palco. Pochi mesi dopo Blanco ha dato una nuova possibilità a una nuova isola delle rose, questa volta decisamente più dolce, inaugurando la pasticceria, “un’isola felice dove nascono bontà”, come si legge sul sito ufficiale. Nonostante il caso sanremese sia stato senza dubbio spiacevole, il cantante ha comunque deciso di sfruttare proprio quel brano per promuovere la pasticceria. La locandina dell’inaugurazione aveva infatti lo stesso font del videoclip.