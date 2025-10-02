Festa dei nonni 2025, le frasi di auguri più belle ed emozionanti per il 2 ottobre

Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, si celebra la Festa dei nonni: abbiamo raccolto alcune frasi, citazioni e aforismi da dedicare in questa giornata.

Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, si celebra la Festa dei nonni. La ricorrenza ha un'origine molto recente, risalente alla legge 159 del 2005 che sottolinea "l'importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale". La Chiesa celebra invece il 26 luglio, giorno in cui ricade la festa dei santi Gioacchino e Anna, patroni dei nonni, poiché nonni materni di Gesù. Abbiamo raccolto qui le più belle frasi e aforismi da dedicare ai propri nonni, da Papa Francesco a Alex Haley.

Festa dei nonni 2025, le frasi più belle e simpatiche per gli auguri del 2 ottobre

I nonni sono i punti luminosi della nostra infanzia (Alex Haley)

I nonni, come gli eroi, non muoiono mai (Desmond Tutu)

I nonni danno ai bambini radici e ali (Proverbio)

Un bambino ha bisogno di nonni per conoscere la storia e la magia della vita (Maya Angelou)

Essere nonno significa avere il cuore fuori dal corpo (Elizabeth Stone)

Ai nonni, che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli, è affidato un compito grande: trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo; condividere con semplicità una saggezza, e la stessa fede: l’eredità più preziosa! Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini! Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. (Papa Francesco).

Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende nonni (Friedrich von Schiller)

I nonni sono custodi dei segreti più preziosi della famiglia (Lois Wyse)

I nonni portano storie, sorrisi e saggezza in ogni incontro (Richard Paul Evans)

