Fedez si racconta in una biografia, il nuovo libro in uscita dopo Sanremo "I giorni migliori dei miei anni peggiori" sarà disponibile in libreria a marzo dell'anno prossimo. Il titolo della biografia di Fedez fa eco a una strofa di una delle sue canzoni più famose, il brano "Magnifico" del 2014.

I giorni migliori dei miei anni peggiori è questo il titolo del nuovo libro – confessione di Fedez. La biografia, composta da 252 pagine, per la collana Viva Voce arriverà nelle librerie a marzo. A farlo sapere in un post condiviso su X è Gabriele Parpiglia.

A marzo del 2025, subito dopo il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e che vedrà Fedez come concorrente, arriverà nelle librerie la biografia dell'artista. Il libro – confessione che farà parte della collana Viva Voce, potrebbe avere come focus, oltre al racconto della vita del rapper, il rapporto con Chiara Ferragni. Non si esclude, poi, un accenno alle sue storie passate. I giorni migliori dei miei anni peggiori, titolo dell'opera, è un chiaro riferimento a una delle canzoni di Fedez più famose. Nel brano Magnifico del 2014 in ft. con Francesca Michielin, infatti, cantava: "Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori". Quel singolo era dedicato a Giulia Valentina, influencer che all'epoca era fidanzata con Fedez, e che compare negli ultimi secondi del videoclip.

La trama della biografia di Fedez

Nelle 252 pagine della biografia di Fedez, definito come il "personaggio italiano più noto, più discusso, più divisivo", ci sarà un racconto del rapper senza filtri. Nel libro, infatti, verranno menzionati i "traumi e le cicatrici" dell'artista. Nell'intervista a Belve dell'aprile dell'anno scorso, il cantante aveva già confessato a Francesca Fagnani alcuni aspetti intimi della sua vita. L'artista aveva parlato del suo rapporto con Chiara Ferragni e dei suoi figli Leone e Vittoria, dello scandalo del pandoro che ha travolto l'imprenditrice, dell'allontanamento dal suo socio Luis Sal, della depressione e della dipendenza dalla droga.