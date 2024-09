video suggerito

Elton John svela all’anteprima del docufilm: “Rinuncio alle tournée per stare con la mia famiglia” Il cantante si racconta con il suo docufilm al Toronto Fil Festival: “Spero di continuare a fare musica, ma ora voglio stare a casa con la mia famiglia”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elton John: Never Too Late è il docufilm in uscita il 13 settembre su Disney+ in cui il cantante inglese racconta la sua vita e il suo addio alle tournée. Diretto dal marito dell’artista, David Furnish, e da R.J. Cutler, il film, presentato alla 49esima edizione del Toronto Film Festival, punta a ricostruire la vita del cantante. La realizzazione si basa sulle conversazioni risalenti al 2019 tra John e il giornalista britannico Alexis Petridis durante la scrittura di “Me”, l’autobiografia del cantante, e su alcuni audio di un’intervista con Cliff Jahr per Rolling Stones in cui, nel 1976, John faceva outing dichiarando di essere bisessuale.

Never Too Late: successi e momenti bui di Elton John

“Vorrei potervi vedere ma non posso”, queste le prime parole di Elton John a Toronto dopo l’infezione all’occhio che lo ha lasciato parzialmente cieco. Una lente d’ingrandimento sul periodo che va dal 1970 al 1975: l’anno in cui tiene lo storico concerto al Dodger Stadium di Los Angeles e in cui il suo successo raggiunge le stelle. Cinque anni di grande crescita dopo il primo boom, ancora da adolescente, del 1962, fino alla performance al Madison Square Garden nel 1974 al fianco di John Lennon in quella che poi si rivelò essere l ‘ultima esibizione dell’ex Beatle.

Nel film si trovano anche molti flashback sul suo passato, in particolare riguardo le sofferenze subite a causa dei genitori violenti che lo picchiavano e umiliavano. Tanta fama e, racconta, tanta solitudine che lo porta ad assumere alcol e droga, dipendenza da cui riesce a liberarsi solo nel 1990 e porsi come obiettivo la creazione di una famiglia da amare.

Lo stop alle tournée per stare con la famiglia

Ora John questa famiglia ce l’ha, con il marito David e i due figli, avuti tramite madre surrogata, Zachary ed Elijah, rispettivamente di 14 e 11 anni. Sono loro il motivo del suo stop alle tournée. Al pubblico di Toronto il cantante dice infatti: "Voglio farvi vedere il motivo per cui devo dire addio alle tournée: la mia famiglia, David, Zachary e Elijah". A tal proposito anche il marito David commenta: "Hai tutto il successo di questo mondo, ma non vuol dire niente finché non hai una famiglia e l'amore". L’artista nel film si è messo a nudo raccontando anche i timori dei figli riguardo la sua età, il cantante ha infatti raggiunto i 77 anni. “Si preoccupano della mia morte. Amano il loro papà e vogliono che io ci sia per sempre, e mi piacerebbe essere qui per sempre. Voglio vederli avere figli e sposarsi, ma non credo che ci sarò per questo”, e poi conclude: “Ecco perché voglio usare il mio tempo con loro, il tempo insieme è meraviglioso e prezioso”.

Nel film, del quale sia Elton che David si dicono molto soddisfatti, anche i dieci mesi di preparazione al concerto di addio della tournée Farewell Yellow Brick Road con 330 concerti in cinque anni. “La cosa che amo di questo film è che ho David e i miei due figli. Sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto. Spero di continuare a fare musica, ma voglio essere a casa e far tesoro di loro. Avere un album numero 1 è davvero bello per cinque minuti, ma questa è la vita”, dice John quasi commosso agli spettatori di Toronto.