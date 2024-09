Elton John ha perso la vista a un occhio: “Ho avuto una grave infezione”

video suggerito

Sir Elton John, in un post su Instagram, ha annunciato di aver subito un'infezione agli occhi, che lo ha costretto a una vista limitata a un solo occhio: "Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni all'occhio colpito".

A cura di Vincenzo Nasto

Elton John

Dopo essersi ritirato dalle scene lo scorso anno, alla conclusione del Farewell Yellow Brick Road Tour lo scorso 8 luglio 2023, Elton John è ritornato sui social nelle scorse ore per aggiornamenti sul suo stato di salute. In un post ha infatti annunciato di aver sofferto una grave infezione agli occhi, che avrebbero limitato, non poco, la sua vista. L'autore di Your Song ha infatti raccontato che il problema sarebbe iniziato la scorsa estate, e che la guarigione avrà un processo molto lungo, che adesso lo ha lasciato con una vista limitata a un solo occhio. Il post su Facebook ha ricevuto moltissimi commenti, tra cui anche la stilista Donatella Versace, che ha scritto: "Prenditi il ​​tuo tempo e riprenditi, Elton. Ti aspetteremo qui quando sarai in salute e pronto".

L'annuncio di Elton John: "La malattia mi ha lasciato la vista limitata a un solo occhio"

Nel post pubblicato su Instagram, che ha per adesso superato i 5mila commenti in poco più di 14 ore, l'autore britannico ha scritto: "Durante l'estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato solo una vista limitata in un occhio. Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni all'occhio colpito. Sono così grato all'eccellente team di dottori e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi così tanta cura di me nelle ultime settimane". Elton John ha poi svelato la sua convalescenza estiva nella sua abitazione, dicendosi "positivo sui progressi che ho fatto finora nella mia guarigione e nel mio recupero".

L'ultimo tour di Elton John e il nuovo documentario su Disney +

Elton John, che solo nel 2023 ha chiuso la sua carriera live con il suo 39° tour, denominato Farewell Yellow Brick Road Tour, non ha però terminato il racconto del suo straordinario viaggio. Perché dopo aver intrattenuto quasi 6 milioni di persone nel suo ultimo tour musicale, si attende l'uscita imminente di un documentario sulla piattaforma Disney +, intitolato Elton John: Never Too Late, in uscita il prossimo 13 dicembre. Oltre a contenere una nuova canzone di uno dei 19 vincitori dell'EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award), il documentario ripercorrerà i 50 anni di carriera del cantante di Rocketman: sulla piattaforma, solo un anno fa, era stato pubblicato il suo ultimo concerto al Dodger Stadium, che gli era valso un Emmy.