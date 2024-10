Elly Schlein sul palco con gli Articolo 31, la segretaria del PD duetta con J-Ax e infiamma i social Durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago la segretaria del partito democratico Elly Schelein è salita sul palco e ha rappato insieme a J-Ax sulle note di Così com’è. Il video del duetto è andato virale tra chi acclama la segretaria e chi invece è rimasto quasi sconcertato da questa esibizione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

J-Ax e Elly Schlein

I fan degli Articolo 31 si sarebbero aspettati tante sorprese dal loro concerto al Forum di Assago che si è tenuto ieri sera – 9 ottobre. Le incognite e di conseguenza le sorprese erano soprattutto riguardo alla scaletta ufficiale del concerto, tutti i fan erano curiosi di sapere quali dei pezzi storici del duo sarebbero stati portati sul palco, ma nessuno si sarebbe aspettato che il duo, per un attimo, diventasse un trio e, soprattutto, che la terza componente fosse la segretaria del partito democratico Elly Schelein. Il video del duetto con J-Ax ha fatto il giro del web dividendo l'opinione pubblica. Se da un lato c'è chi è rimasto piacevolmente colpito dall'esibizione e si è quindi unito alle voci di chi, come Ax, crede in lei, dall'altro c'è chi critica aspramente questa performance, considerandola troppo teatrale per la carica che Schelin ricopre e per alcuni anche imbarazzante.

Elly Schelin da politica a rapper per una sera

Il concerto procedeva normalmente, quando a un certo punto è partita la base di Così com’è e sul palco, a sorpresa, è salita la segretaria del PD Elly Schlein. Che fosse fan del duo si sapeva, così come che J-Ax provasse simpatia per la segretaria. In un brano dell’ultimo album del gruppo è stata infatti aggiunta la voce della segretaria che parlava durante un comizio, circostanze nelle quali più volte Schelin ha inserito citazioni ai brani degli Articolo. Piccoli easter egg che però nessuno poteva immaginare sfociassero in un vero e proprio duetto tra lei e Ax. Una cosa talmente surreale da non crederci, se non fosse che la segretaria ha pubblicato sui suoi social il video dell’esibizione raccontando anche che Così com'è è stato il suo primo disco comprato all'età di undici anni. Ad aiutare tutti coloro che non hanno vissuto dal vivo questo momento surreale ci sono tutti i video dell'esibizione fatti da ogni angolazione del palazzetto per perdere nulla, né uno sguardo né una nota.

J-Ax su Elly Schlein

Dopo l’esibizione il cantante ha deciso di rivolgere qualche parola di supporto per la segretaria. “Io credo in te, sister”, ha detto. Poi indicando tutto il suo pubblico se ne è fatto portavoce dicendo: “Noi siamo gente che ha voglia di credere nelle persone”. a tutto questo supporto Schelin ha risposto facendo un cuore con le mani: “Anche io credo in voi”.