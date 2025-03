video suggerito

Schlein annuncia visita in Molise e riceve una valanga di insulti sessisti sui social La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo aver annunciato la sua visita in Molise, ha ricevuto gravi insulti, violenti e sessisti, sui social. Lo denuncia portavoce regionale della Conferenza Donne Dem del Molise, Manuela Vigilante. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La segretaria del Pd Elly Schlein ha ricevuto insulti online e sui social, anche offese sessiste, dopo aver annunciato la sua visita in Molise. Si tratta di attacchi che provengono sia da uomini che da donne, denunciati dalla portavoce regionale della Conferenza Donne Dem del Molise, Manuela Vigilante.

"È il mio sogno erotico… sono ansioso di vederla..", "Ma trovati un fidanzato se ci riesci e vai a c….", "Sta pezza di m… viene anche a Termoli marciume depravati". Sono alcuni dei messaggi, riportati dalla testata Primonumero.it, che li ha individuati tra i commenti agli articoli dei quotidiani online, che riportavano appunto la notizia della visita della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, che ieri si è recata a Termoli e Campobasso per il viaggio del Partito Democratico nel terzo settore, insieme a Marta Bonafoni.

"Non vi temiamo. Non abbiamo paura delle vostre parole cariche di violenza e di odio, non abbiamo paura dei vostri insulti sessisti", ha scritto Manuela Vigilante, portavoce regionale della Conferenza Donne Democratiche del Molise, condannando i commenti sessisti, che spesso sono critiche all'aspetto fisico e all'orientamento sessuale.

"Le donne da sempre sono il bersaglio preferito dei leoni da tastiera – ha aggiunto -. C'è anche chi, forse con molto tempo libero, crea collage con i volti di parlamentari, europarlamentari e donne dello spettacolo dichiaratamente di centrosinistra, accompagnati dal commento ‘Le voglio tutte a Termoli'". Nel mirino degli haters anche la giornalista di La7 Alessandra Sardoni, la politica Rosy Bindi, la comica e attrice Luciana Littizzetto, l'attivista Carola Rackete, l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, detenuta per più di 15 mesi in carcere in Ungheria in condizioni durissime, oltre all'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli.

"A nome di tutta la Conferenza Donne Dem Molise – ha concluso Vigilante – suggerisco di aggiungere anche i nostri volti: non ci fate paura".