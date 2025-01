È morto Massimiliano Savaiano, storico manager di Claudio Baglioni: l’addio del cantante

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Claudio Baglioni dice addio a Massimiliano Savaiano, suo storico manager. Ad annunciare la scomparsa dell’uomo è stato lo stesso cantante con un post pubblicato su Instagram. Il 2025 si apre nel peggiore dei modi per Baglioni, già costretto a rinviare l’ultima tournée nei grandi teatri lirici a causa di alcuni problemi di salute. La morte dell’amico è arrivata nel primo giorno del nuovo anno.

L’addio di Claudio Baglioni a Massimiliano Savaiano

“Caro Massimiliano o Massimo o Massi o Max – come, variamente, ti chiamavamo noi che t’abbiamo incontrato e vissuto – ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio”, ha scritto Baglioni nel post pubblicato su Instagram, “Ne hai percorse tante di strade e questa, però, dovrai farla da solo perché non si sa quanto sia lunga e dove porti davvero. Hai amato tanto la vita di qui, le persone, i luoghi, i cibi, le storie ma non farai fatica ad appassionarti alla prossima. Cuore, gentilezza e ironia non ti mancano certo per ricominciare da un’altra parte e per una volta ancora. Intanto è arrivata l’ora di andare. Fai buon cammino”. E ha così concluso il suo messaggio: “Ciascuno di noi ti saluta a suo modo e ognuno con il proprio personale ricordo, così come facemmo dandoti nomi diversi. Sarà, invece, lo stesso per tutti il bene che, in questo tempo, ci hai dato e che ti abbiamo voluto. Per sempre sarà. Claudio”.

Chi era Massimiliano Savaiano

Massimiliano Savaiano, manager della Bag Music, ha accompagnato per anni Claudio Baglioni dal punto di vista professionale. Per l’artista ha curato anche gli spettacoli trasmessi in televisione. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social nel ricordo del popolare manager. “Oggi ci ha lasciato un pilastro della nostra famiglia: Massimiliano Savaiano, manager storico di Claudio Baglioni", recita un post pubblicato sulla pagina Facebook Stelle del web dedicata al mondo dello spettacolo, "Un uomo incredibilmente speciale, capace di muovere tutti i fili senza mai prendersene il merito. Lascia noi, lascia Claudio, lascia tutti, così, senza il tempo di capire cosa sarà domani. Ciao Grande Zio Max. Il tuo ricordo resterà sempre vivo in ognuno di noi”.