Morto Marco Schenetti, addio al carabiniere paracadutista dei ragazzi disabili: “Una vita per gli altri”

È morto all’età di 57 anni Marco Schenetti, carabiniere paracadutista che per anni ha dedicato la sua vita agli altri condividendo la sua passione per il volo con le persone disabili e mettendosi a disposizione di chi non poteva lanciarsi da solo. Il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Marco Basilio Schenetti, per gli amici “Skin” è morto nelle scorse ore all’Ospedale di Reggio Emilia a causa di gravi complicazioni sanitarie dopo un intervento chirurgico urgente.

Dopo aver prestato servizio come paracadutista del 1° Reggimento Tuscania a Livorno, era passato a Modena come carabiniere investigatore nelle indagini contro criminalità e spaccio. Con migliaia di lanci all’attivo e tutte le qualifiche raggiunte come istruttore, nel 2018 aveva fondato l’associazione “Veramente Abili ASD” un’associazione sportiva dilettantistica per far vivere l’emozione del volo anche ai ragazzi con disabilità rimandone un punto di riferimento e presidente fino all’ultimo.

Un’idea che “nasce da un’emozione che ho vissuto in prima persona. Una persona mi aveva contattato per fare un lancio in tandem, ovvero in coppia. Questa ragazza presentava però un’importante disabilità fisica. Le ho fatto costruire un’imbragatura su misura da una ditta statunitense e nel giro di un mese la ragazza era sull’aereo, pronta a saltare” aveva raccontato Schenetti a Thewisemagazine, aggiungendo: “Questa lacrima mi è entrata nella spina dorsale e, dopo averci pensato molto, ho deciso di creare una realtà che potesse aiutare le persone disabili a vivere gli sport dell’aria”.

Il suo calvario medico è iniziato a marzo quando, dopo un’operazione di bypass, ha avuto diversi ictus ischemici. Aveva affrontato le difficoltà con coraggio lanciandosi diligentemente in una fase di riabilitazione dura e complessa. Purtroppo il 2 luglio scorso ha avuto un improvviso arresto cardiaco che lo ha mandato in coma da cui purtroppo non si è mai più ripreso. La sua salma sarà accompagnata nel giorno dei funerali dal gruppo di paracadutisti del “Plotone Quota 105”, con il quale aveva partecipato a un lancio commemorativo su El Alamein, in Egitto, il 23 ottobre 2023.