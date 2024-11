video suggerito

Claudio Baglioni ha problemi di salute, il tour slitta al 2025: "Ho sforzato tendini, legamenti e articolazioni" Claudio Baglioni è costretto a fermarsi per una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale. Il tour nei grandi teatri lirici, Piano di volo, slitta al 2025.

A cura di Daniela Seclì

Claudio Baglioni è costretto a fermarsi per problemi di salute. La partenza del tour nei grandi teatri lirici italiani "Piano di volo" prevista per il 21 novembre slitta al 15 gennaio 2025. In una lunga nota, l'artista ha spiegato che in preparazione del nuovo spettacolo ha "suonato e cantato molte ore al giorno" per potere offrire al pubblico un'esecuzione impeccabile. Purtroppo ciò ha avuto delle conseguenze. Come spiega Ansa, Baglioni ha una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale.

Slitta il tour di Claudio Baglioni per problemi di salute

Claudio Baglioni, in una lunga nota pubblicata su Instagram, ha rimarcato quanto tenga al tour e la dedizione con cui ne ha curato la preparazione "con la speranza e l'ambizione di fare meglio e di più delle volte precedenti". E ha continuato:

Ho caricato eccessivamente braccia e mani, sforzando troppo tendini, legamenti e articolazioni. Perciò mi sono procurato dolori e infiammazioni che ho curato con procedure fisioterapiche mentre, però, nell'imminenza del debutto del tour, continuavo a provare i brani (50 tra i titoli decisi e quelli di riserva) del repertorio che avrei presentato sul palco. La condizione di polso, avambraccio, braccio destro è, in questo modo, peggiorata fino a interessare anche la spalla e pure il povero morale.

Il tour di Claudio Baglioni Piano di volo dal 15 gennaio 2025

Claudio Baglioni ha annunciato di essersi visto costretto a rimandare il tour. Il tipo di spettacolo che sta preparando prevede la sua presenza come unico protagonista in scena, dunque deve essere in ottima forma perché "non può appoggiarsi ad altri comprimari e farsi aiutare laddove sia in difficoltà". Oltre al fatto che rischierebbe di aggravare le sue condizioni di salute: "Tentare, comunque, di superare precauzioni e fastidi può portare a danni più gravi e, potenzialmente, cronici, finendo con il pregiudicare l'intera vicenda artistica". Dunque la decisione di rimandare tutto al prossimo gennaio:

Per sanare completamente questo malanno funzionale, sono costretto (con rammarico, dispiacere, rincrescimento, amarezza e tutte le scuse per il disagio che causerà questo tempo di ritardo) a posticipare, con la più corretta cautela, l'inizio del giro. Solo le prime date del calendario saranno spostate. Il resto rimarrà inalterato e il mio Piano di volo inaugurerà la partenza il 15 gennaio 2025, dal Teatro dell'Opera di Roma, sul cui scenario cominciò quest'avventura musicale che compirà tre anni in quei giorni.