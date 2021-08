È morto Gianluigi Gelmetti, il direttore d’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma È morto il Maestro Gianluigi Gelmetti, come ha annunciato con un post sui propri social il Teatro dell’Opera di Roma che piange la scomparsa dell’artista che per dieci anni è stato il suo direttore d’orchestra. Gelmetti era uno dei nomi della musica italiana nel mondo e da dieci anni dirigeva il teatro capitolino.

Il direttore d’orchestra Gianluigi Gelmetti (Patrick Riviere/Getty Images)

È morto il Maestro Gianluigi Gelmetti, come ha annunciato con un post sui propri social il Teatro dell'Opera di Roma che piange la scomparsa dell'artista che per dieci anni è stato il suo direttore d'orchestra. Gelmetti era uno dei nomi della musica italiana nel mondo: "Il Teatro dell'Opera di Roma comunica, con profondo dolore, la scomparsa del maestro #GianluigiGelmetti#operaroma" si legge sui social del Teatro romano che ha appreso la notizia da fonti familiari del maestro. Prima di diventare direttore del teatro romano, Gelmetti aveva occupato la stessa posizione presso l'Orchestra della Radio di Stoccarda, quindi l'Orchestra Sinfonica di Sydney mentre dal 2012 al 2016 è stato direttore musicale ed artistico dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Gelmetti era conosciuto per la sua capacità di muoversi tra le opere, con un repertorio sia lirico che sinfonico. Era stato allievo di Franco Ferrara e soprattutto di Sergiu Celibidache all'Accademia Chigiana di Siena, ma Gelmetti aveva cominciato a comporre fin da quando aveva 4-5 anni come ricordava lui stesso: "Non ero e non sono interessato solo alla regia d'opera, quella è venuta dopo, era il Teatro puro che amavo ed amo. La composizione invece fa parte del mio “privato”. Ho diretto quasi sempre personalmente i miei lavori e scrivo quello che amerei sentire" disse in un'intervista.

Sono tanti gli attestati di stima che stanno arrivando, come quello del teatro Verdi di Trieste che scrive: "La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste esprime cordoglio per la scomparsa del Maestro Gianluigi Gelmetti. Lunga la sua carriera internazionale, riconosciuta in tutto il mondo la sua professionalità e la sua grande passione per la musica. A Trieste gli era stata conferita la direzione onoraria del Verdi.Tutta la Fondazione si unisce al dolore della famiglia e ricorda il Maestro con grande affetto".