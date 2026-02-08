È morto Brad Arnold, aveva 47 anni: il cantante dei 3 Doors Down aveva un cancro al rene

Brad Arnord dei 3 Doors Down

Il cantante dei 3 Doors Down, Brad Arnold, è morto il 7 febbraio all'età di 47 anni: al cantante americano, qualche mese fa, era stato diagnosticato un cancro al rene in stadio 4. La band ha condiviso la notizia sui social: "Se n'è andato serenamente, circondato dai suoi cari, nel sonno, dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro" si legge nel comunicato. La band, formatasi nel Mississipi nel 1995 ha ottenuto immediatamente successo, conquistandosi una nomination ai Grammy Awards solo quattro anni dopo, grazie al successo di "Kryptonite", canzone scritta durante le lezioni di matematica, quando aveva 15 anni, continua la band.

L'album di debutto "The Better Life", pubblicato nel 2000, ha venduto oltre 6 milioni di copie, grazie anche a successi come "Loser" e "Duck and Run", con "Be Like That" che fu scelta per la colonna sonora del film American Pie 2. La seconda nomination ai Grammy è arrivata pochi anni dopo, nel 2003, grazie a "When I'm Gone" contenuta nel secondo album della band "Away from the Sun": "Brad ha contribuito a ridefinire la musica rock mainstream, fondendo l'accessibilità post-grunge con una scrittura emotivamente diretta e temi lirici che hanno trovato eco negli ascoltatori di tutti i giorni" continua la band.

La band ha pubblicato sei album in tutto, l'ultimo fu "Us and the Night" nel 2016. "La scrittura di Brad è diventata un punto di riferimento culturale per una generazione, producendo alcuni dei successi più duraturi degli anni 2000 (…). La sua musica ha riecheggiato ben oltre il palco, creando momenti di connessione, gioia, fede ed esperienze condivise che vivranno a lungo anche dopo i palchi su cui si è esibito" si legge ancora nella nota della band. La band si è esibita durante il concerto di insediamento del primo mandato del Presidente americano Donald Trump. Lo scorso maggio Arnold annunciò la diagnosi di cancro, dicendo che il carcinoma renale a cellule chiare aveva metastatizzato ai polmoni. La notizia costrinse i 3 Doors Down a cancellare il tour estivo.