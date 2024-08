video suggerito

È morto a 53 anni il rapper Fatman Scoop: era collassato sul palco durante il suo ultimo concerto Fatman Scoop, conosciuto soprattutto per il suo successo Be Faithful, è stato colto da un malore sul palco mentre si esibiva nel Connecticut. L’artista aveva 53 anni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto all'età di 53 anni il rapper Fatman Scoop. L'artista è stato colto da un malore venerdì scorso mentre si esibiva all'Hamden Town Centre Park, in Connecticut, negli Stati Uniti. I soccorsi sono stati vani. Birch Michael, il tour manager del musicista, ha lasciato un messaggio su Facebook: "È con il cuore pesante che annuncio la scomparsa di Isaac Freeman III, conosciuto professionalmente come Fatman Scoop. Mi hai insegnato ad essere l’uomo che sono oggi. Ti amo Scoop, grazie per tutto quello che mi hai dato. Riposa in pace".

Fatman Scoop, colto da un malore durante il concerto

Fatman Scoop, il cui vero nome è Isaac Freeman III stava camminando verso la cabina del dj quando si è accasciato sul palco, venerdì all'Hamden Town Centre Park, in Connecticut, negli Stati Uniti. Immediati i soccorsi. Poco dopo Lauren Garrett, sindaco di Hamden, aveva scritto su Facebook: "Stasera, mentre si esibiva all'Hamden Town Center Park, Isaac Freeman, alias Fatman Scoop, ha avuto un'emergenza medica sul palco. Lo stanno trasportando in ambulanza all'ospedale. Vi forniremo aggiornamenti quando saranno disponibili. Vi preghiamo di tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere". Per il rapper, però, non c'è stato niente da fare.

La famiglia di Scoop ha lasciato un lungo messaggio sul profilo Instagram del rapper: "È con profonda tristezza e con il cuore spezzato che condividiamo la notizia della scomparsa del leggendario e iconico FatMan Scoop. Ieri sera il mondo ha perso un'anima radiosa, un faro di luce sul palco e nella vita". Si legge ancora:

FatManScoop non era solo un artista di livello mondiale, era un padre, un fratello, uno zio e un amico. Era il sorriso delle nostre vite, una fonte costante di sostegno, forza incrollabile e coraggio. Fatman Scoop era conosciuto nel mondo come la voce indiscussa del club. La sua musica ci ha fatto ballare e abbracciare la vita con positività. La sua gioia era contagiosa e la generosità che offriva a tutti ci mancherà profondamente, ma non sarà mai dimenticata. Mentre piangiamo la perdita di FatManScoop, celebriamo anche la sua straordinaria vita e le innumerevoli vite che ha toccato. L’eredità di Fatman Scoop è fatta di amore e lucentezza, sarà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi.

La carriera di Fatman Scoop

Tra i successi di Fatman Scoop, nato a New York nel 1968, c'è Be Faithful, brano del 1999. L'artista è conosciuto anche per la sua performance in Lose Control di Missy Elliott e It's Like That di Mariah Carey. A$AP Rocky, di recente, aveva rivelato che sarebbe stato presente nel suo prossimo album con una canzone intitolata Hood Happy. Nella sua carriera aveva collaborato con artisti come come Janet Jackson e Whitney Houston.