È morta Jeannie Seely, star della musica country americana e voce di Don’t touch me

È morta all'età di 85 la cantautrice americana Jeannie Seely. È sta una delle interpreti più iconiche della musica country, che in molti ricorderanno per aver prestato la sua voce al brano Don't touch me. La scomparsa è avvenuta venerdì 1 agosto a Nashville, a seguito delle complicanze di un'infezione intestinale, ad annunciarne la dipartita è stata la sua famiglia, attraverso una nota.

La carriera di Jeannie Seely

Era nata nella cittadina di Titusville, in Pennsylvania, il 6 luglio 1940, aveva infatti da poco compiuto 85 anni. È stata un personaggio centrale nella musica country americana, alla quale si è avvicinata giovanissima e infatti la sua carriera è durata circa sessant'anni, durante i quali ha prodotto e inciso album di grandissimo successo. Sebbene abbia scritto decine di brani che hanno anche calcato le classiche musicali statunitensi, Jeannie Seely è ricordata soprattutto per la sua interpretazione della canzone Don't touch me, scritto da Hank Cochran e diffuso nel 1966. Conquistò, infatti, un Grammy Awards e questo le consentì di ritagliarsi un posto importante sulla scena di Nashville. Nel 1967 fu la prima donna a condurre il Grand Ole Opry, conduzione che le fu regolarmente affidata, e con la sua presenza, oltre che con la sua musica, fu un grado di spianare il terreno per le giovani artiste che si avvicinavano alla musica country.

Nella sua carriera ha inciso ben 17 album e non sono mancate collaborazioni con artisti del calibro di Willie Nelson, Ray Stevens e Jack Greene che, soprattutto negli Anni 70, la accompagnarono in duetti diventati poi celebri. Era un'artista instancabile e lo ha dimostrato con la sua ultima apparizione in pubblico, al Grand Ole Opry di febbraio 2025, nella quale non si è risparmiata regalando al suo pubblico una canzone. Oltre alla carriera musicale, Seely aveva intrapreso anche quella radiofonica ed era infatti la voce del programma Sundays with Seely su SiriusXM.

Il messaggio di Dolly Parton

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia in queste ore, insieme ad un ricordo profondo e sincero di Dolly Parton, altra grande star della musica country. La cantante scrive su Instagram: "Ho conosciuto Jeannie Seely da quando eravamo bambine a Naschville. Lei era una delle mie più care amiche. Penso sia stata una delle più grandi cantanti di Nashville e aveva un meraviglioso senso dell'umorismo. Abbiamo fatto tante e meravigliose risate insieme, abbiamo pianto insieme per alcune cose e mi mancherà".