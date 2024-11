video suggerito

Dillo Solo Al Buio di Elisa, testo e significato: il brano dedicato alla sua migliore amica Dillo Solo Al Buio è il nuovo singolo di Elisa, co-prodotto insieme al marito Andrea Rigonat, Alessandro Raima e d.whale. La canzone racconta la sofferenza di una donna dopo la fine di un rapporto ed è dedicato alla sua amica Roberta. Qui testo e significato della canzone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisa, via Comunicato Stampa e Instagram

Dillo solo al buio è il nuovo singolo di Elisa. La canzone prodotta dal marito Andrea Rigonat e composta insieme ad Alessandro Raima, ha visto il lavoro autoriale di Elisa e d.whale, nome d'arte di Davide Simonetta. Il brano, anticipato nelle scorse settimane dalla cantante sul suo profilo Instagram ha un tono molto personale, poiché dedicata alla sua migliore amica Roberta, di cui aveva parlato già nel novembre 2018, nell'intervista a Verissimo. Una canzone che racconta della sofferenza provata dalla donna, ma anche del coraggio che le vuole instillare dopo una rottura. La sofferenza di una rottura è solo il seme di una resurrezione sociale, con cui "le donne hanno finalmente il coraggio di prendere in mano la loro vita", come ha raccontato nell'intervista a RDS, condotta da Anna Pettinelli e Sergio Friscia. Qui il testo e il significato di Dillo Solo Al Buio.

Il testo di Dillo Solo Al Buio

Tu sulla torre non salvi te (Stessa)

Ed è per questo che sei così (Così bella)

Non la fai facile mai, ci credi

Resti vera come sei

Non calcoli mai

Lo so che tu sei uguale a me

Non chiami quando sei fragile

Se vuoi, non dirmelo mai

Ma sai che come sempre ci siamo noi

E i tuoi guai come sempre sono i miei

Qui, qui, qui

Poi finiamo sempre qui, qui, qui

Sempre noi con gli occhi lucidi

Perché ci cantiamo: "Please, please, please"

No, non sei l'unica

Che piange sola in macchina

Fiore del deserto

Non dirlo a nessuno, dillo solo al buio

Forse questa volta sarà l'ultima

E non sentirti stupida

Ogni volta che sei giù

Sai, tu conti un po' di più

Ci stanno strette le regole (Quelle stupide)

Si paga per ciò che non si è (Ah-ah)

Ti farò cambiare idea sui sogni troppo grandi

Ne ho una marea

E che ogni fallimento sia colpa tua

Qui, qui, qui

Poi finiamo sempre qui, qui, qui

Sempre noi con gli occhi lucidi

Che d'estate abbiamo i brividi

No, non sei l'unica

Che ride quando è isterica

Fiore del deserto

Non dirlo a nessuno, dillo solo al buio

Che forse questa volta sarà l'ultima

E non sentirti stupida

Ora non pensarci più

Sola non ci resti più

Il suo nome, ogni volta una spina nel cuore

Non lo sa quanto riesce a far male

Sono qui, non ti lascio cadere

Questa volta ti salva il tuo amore

Il tuo amore

Il tuo amore

No, non sei l'unica

Che piange sola in macchina

Fiore del deserto

Non dirlo a nessuno, dillo solo al buio

Che forse questa volta sarà l'ultima

E non sentirti stupida

Ogni volta che sei giù (Ogni volta che sei giù)

Sai, tu conti un po' di più (Sai, tu conti un po' di più)

E, no, non sei l'unica

Il significato di Dillo Solo Al Buio

Dillo Solo Al Buio è il nuovo singolo di Elisa, a un anno di distanza dal suo ultimo singolo Quando Nevica. La canzone è stata composta dal produttore e marito della cantante Andrea Rigonat, in collaborazione con Alessandro Raima. Il lavoro autoriale, oltre a Elisa, appartiene anche a d.whale, nome d'arte di Davide Simonetta. Il brano racconta la reazione di una donna, la sua sofferenza dopo la fine di una relazione: si trasforma però man mano attraverso un messaggio motivazionale. Tutto si concentra sul non sentirsi "l'unica che piange da sola in macchina", anche attraverso dimostrazioni di affetto come quando Elisa canta "Il suo nome, ogni volta una spina nel cuore, non lo sa quanto riesce a far male, sono qui, non ti lascio cadere, questa volta ti salva il tuo amore". Come dichiarato nell'intervista a RDS, il brano è dedicato alla sua migliore amica Roberta: "Le ho dedicate un sacco di canzoni, non è la prima. È la mia musa. È una storia d’amore sì, ma di quando una persona soffre per una delusione. Io scrivo sempre la verità che mi sta intorno e, questo brano, racconta anche il nostro momento storico. Rispetto ad esempio alle nostre nonne, oggi le donne hanno finalmente il coraggio di prendere in mano la loro vita. Sempre più donne hanno questo coraggio". In un'intervista del 2018 a Verissimo, la cantante aveva confessato di aver scritto più di 70 canzoni all'amica, tra brani dedicati e ispirati. Elisa sarà protagonista, il prossimo 18 giugno 2025, con un concerto allo stadio San Siro di Milano.