Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Damiano David sulla pausa dai Maneskin: “Dentro di me qualcosa si era rotto. Il problema ero io e non la band”

Nel corso del suo concerto a Milano, Damiano David ha parlato della pausa presa dai Maneskin e ha confidato: “Un giorno qualcosa si è rotto, il problema ero io e non la band. Dovevo risolverla da solo”.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
16 CONDIVISIONI
Immagine

È un Damiano David senza filtri quello che si è esibito all'Unipol Forum di Milano lo scorso 8 ottobre. Il cantante ha raccontato ai migliaia di fan la sua "seconda vita, soffermandosi sulla ‘pausa' dai Maneskin. "Un giorno dentro di me qualcosa si è rotto, non venivo capito: il problema ero io, non la band", ha confidato.

La "seconda vita" di Damiano David e la pausa dai Maneskin

Durante il suo concerto a Milano, sul palco dell'Unipol Arena, Damiano David si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo la sua vita e la "pausa" presa con i Maneskin. È con loro che, ormai diversi anni fa, si è fatto conoscere e amare dal pubblico, dalla vittoria al Festival di Sanremo all'Eurovision e a tour mondiale. "Dovevo risolvermela da solo, l'amore non era finito o stron**te del genere", ha spiegato. Nel corso del live si è esibito con il suo nuovo disco Funny Little Fears e con brani di successo firmati da solista, come Next Summer e Born With a Broken Heart. 

Immagine

"Ho scritto questo disco e ho capito che ero triste perché la mia vita era perfetta, ma non rispecchiava la mia idea di perfezione, bensì quella di qualcun altro. Era forse l'idea del me giovane che non aveva ancora nessuna ca**o di idea di cosa volesse davvero fare nella vita. E ancora non ce l’ho, a 26 anni", ha spiegato in tutta sincerità, precisando di aver iniziato la su a"seconda vita", pronto a mettersi in gioco con esperienze sempre nuove e diverse.

Musica e Cultura
16 CONDIVISIONI
Immagine
Delitto
di Garlasco
Venditti indagato per corruzione anche in un’altra inchiesta oltre che per Garlasco
Il papà di Sempio nel 2017 scriveva: "È Stasi che accusa la mia famiglia, hanno fatto seguire Andrea"
Cosa diceva Garofano nel 2017 sulle unghie di Chiara Poggi: la consulenza è costata a Sempio 6mila euro
Lovati sulla fiction proposta da Corona: "Mi ha detto che i Ferragnez non sono più di moda, ma noi sì"
La foto del biglietto sequestrato a casa Sempio in cui si parla di Venditti: cos'altro c'è scritto
La Procura contro Lovati: "Affermazioni false". E gli ex legali di Stasi lo querelano per diffamazione
Non solo Garlasco, cosa c'è oltre l’indagine su Mario Venditti: le inchieste di Pavia su politici e imprenditori
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views