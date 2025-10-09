Damiano David sulla pausa dai Maneskin: “Dentro di me qualcosa si era rotto. Il problema ero io e non la band”

Nel corso del suo concerto a Milano, Damiano David ha parlato della pausa presa dai Maneskin e ha confidato: “Un giorno qualcosa si è rotto, il problema ero io e non la band. Dovevo risolverla da solo”.

La "seconda vita" di Damiano David e la pausa dai Maneskin

Durante il suo concerto a Milano, sul palco dell'Unipol Arena, Damiano David si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo la sua vita e la "pausa" presa con i Maneskin. È con loro che, ormai diversi anni fa, si è fatto conoscere e amare dal pubblico, dalla vittoria al Festival di Sanremo all'Eurovision e a tour mondiale. "Dovevo risolvermela da solo, l'amore non era finito o stron**te del genere", ha spiegato. Nel corso del live si è esibito con il suo nuovo disco Funny Little Fears e con brani di successo firmati da solista, come Next Summer e Born With a Broken Heart.

"Ho scritto questo disco e ho capito che ero triste perché la mia vita era perfetta, ma non rispecchiava la mia idea di perfezione, bensì quella di qualcun altro. Era forse l'idea del me giovane che non aveva ancora nessuna ca**o di idea di cosa volesse davvero fare nella vita. E ancora non ce l’ho, a 26 anni", ha spiegato in tutta sincerità, precisando di aver iniziato la su a"seconda vita", pronto a mettersi in gioco con esperienze sempre nuove e diverse.