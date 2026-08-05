Da Beyoncé a Bad Bunny: il cambiamento climatico potrebbe cancellare i grandi concerti estivi

Il cambiamento climatico sta trasformando i concerti estivi: tra caldo estremo, temporali e incendi, festival e live devono ripensare il proprio modello.

Temporale al Southside festival – ph Thomas Niedermueller:Redferns:Getty

Nell’estate 2025 il concerto di Beyoncé a Chicago è iniziato con ore di ritardo per temporali e allerta tornado, mentre il Bonnaroo è stato interrotto dopo una sola giornata completa per le piogge persistenti e l’impraticabilità del sito. Già nel 2023 Noah Kahan cancellò un concerto in Oregon per il fumo degli incendi e nel luglio 2026 fu costretto ad annullare una data a New York per temporali e fulmini. In Europa, nell’estate 2026, il Solidays di Parigi è stato cancellato per il caldo estremo, il Defqon.1 nei Paesi Bassi è stato interrotto, la prima giornata del Primavera Sound di Barcellona è stata pesantemente compromessa da piogge torrenziali, temporali e vento, con la cancellazione dei concerti di Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal, Alex G e Mac DeMarco. Il Fusion Festival in Germania è stato invece temporaneamente evacuato per incendi scoppiati nelle vicinanze, in un contesto di caldo e siccità estrema. E un concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto dopo appena sei canzoni da una violenta grandinata che ha costretto all'evacuazione di circa ottantamila persone. Non sono episodi isolati. Sono il segnale che il clima sta diventando una variabile strutturale dell'economia degli eventi dal vivo.

In Australia, una ricognizione sulle notizie del 2022 e 2023 ha individuato almeno ventidue festival cancellati, rinviati o perturbati dal meteo estremo. Per decenni gli organizzatori si sono preparati soprattutto a pioggia, tempeste e vento. Ora stanno scoprendo che il caldo estremo richiede la stessa attenzione, e forse una revisione ancora più radicale del modo in cui gli eventi vengono progettati.

A un concerto di Taylor Swift in Brasile nel 2023 una ragazza di 23 anni è morta per le conseguenze dell’esposizione al caldo e dell’esaurimento da calore. Nello stesso anno, quasi cento persone sono state ferite da una grandinata a un concerto in Colorado, mentre i ricoveri per malori da caldo prima ancora dell’inizio degli show sono ormai ricorrenti. Il pubblico arriva ore prima per trovare posti dove vedere meglio e si espone a colpi di calore, il rischio aumenta quando l’attesa prolungata al sole si combina con un’idratazione insufficiente e con il consumo di alcol.

Tra i soggetti più esposti ci sono i tecnici e gli allestitori, che lavorano durante le ore più calde e svolgono attività fisicamente intense prima ancora che il pubblico entri. Una società di staging americana racconta il salvataggio di un allestitore andato in ipertermia durante la preparazione di uno stadio a Phoenix nell’estate in cui la città ha avuto 31 giorni consecutivi sopra i 43 gradi. La sicurezza non può basarsi soltanto sul riconoscimento dei sintomi: le misure di controllo devono essere attivate preventivamente, sulla base delle previsioni e del livello di esposizione, continuando poi a monitorare i primi segnali di malessere.

I premi assicurativi per la cancellazione stanno salendo, le compagnie stanno affinando i modelli di rischio climatico per quotare in modo più sistematico e Live Nation e AEG hanno cominciato a ridurre i compensi contrattualmente riconosciuti agli artisti quando un festival viene cancellato tra sessanta e trenta giorni prima dell’evento, il che colpisce per primi i promoter indipendenti che non possono imporre le stesse clausole agli artisti. Il repricing non è, peraltro, una cosa neutra perché scarica il rischio sui piccoli.

Maltempo al Southside Festival – ph Thomas Niedermueller:Redferns

Chi ha diagnosticato, anche bene, il problema, propone poi lo stesso repertorio di soluzioni. Più aree ombreggiate, più punti acqua, più assistenza medica, orari più flessibili ossia mitigare la forma esistente, non ripensarla. L’unica intuizione davvero strutturale è quella della sicurezza delle squadre, il decidere prima invece che gestire l’emergenza dopo ed è significativo che venga dal lato lavoro e non dal lato spettacolo. Il pubblico lo puoi evacuare, quindi puoi permetterti di decidere tardi. La crew no e per questo è l’unico anello della catena in cui l’industria è costretta a pensare a monte.

Il punto vero è la non-stazionarietà. Tutta la macchina che gestisce questi eventi, le assicurazioni, i modelli di rischio, i protocolli, si regge su un presupposto: il passato sia una guida al futuro, che esista una distribuzione stabile da cui elaborare le stime. I ricercatori del CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, confermano empiricamente quello che tutti, a parte qualche nostalgico interessato, abbiamo sotto gli occhi e nelle ghiandole sudorifere ossia che finché le emissioni continueranno a salire la cosa non potrà che peggiorare. Le mezze stagioni, in sostanza, continueranno a non esserci. E quando il contesto si muove mentre lo misuri l’attuario che lavora per l’assicurazione sta prezzando un mondo che non esiste più. Un premio costruito prevalentemente sulle frequenze storiche rischia di assicurare contro il clima di ieri; i modelli prospettici possono correggere questa distorsione, ma non eliminano l’incertezza di un sistema in rapido mutamento.

Le forme non si degradano in proporzione al riscaldamento ma reggono e poi cedono di colpo quando una variabile supera un limite e la nostra capacità di adattamento è lenta e pesante mentre il pericolo si muove veloce. Il vero rischio dei prossimi anni non è un’estate un po’ più calda ogni anno. È il momento in cui una forma culturale che sembrava solo un po’ più scomoda diventa, improvvisamente, semplicemente non più praticabile. E la data non la conosce nessuno, che è precisamente ciò che la rende ingestibile. Sappiamo che non è fra molto o forse quella soglia l'abbiamo già superata e stiamo solamente facendo finta di nulla.

Ogni tentativo di intervento risolutorio rende solo gli eventi più costosi, più complessi e più difficili da organizzare, senza mettere realmente in discussione il modello sul quale continuano a poggiare. quando un modello culturale entra in crisi. La prima reazione non è cambiarla, ma cercare di salvarla. Si aggiunge un pezzo, si corregge un difetto, si introduce una nuova procedura. Raramente si accorge che è la forma stessa a essere diventata inadatta.

Forse continuiamo a discutere di quante bottiglie d'acqua distribuire perché ci riesce difficile formulare la domanda giusta. Non se un concerto all'aperto possa essere reso più sicuro, ma se il grande concerto estivo all'aperto sia ancora l'assetto migliore per produrre quell'esperienza collettiva. Per oltre mezzo secolo abbiamo dato per scontato che decine di migliaia di persone dovessero incontrarsi in un prato, in piena estate, sotto il sole o sotto un temporale. Ma quella forma non è naturale. È nata dentro un determinato equilibrio climatico, economico e organizzativo. Se quell'equilibrio cambia, è ragionevole aspettarsi che cambi anche la forma.

Il cambiamento climatico non mette in discussione soltanto le infrastrutture. Mette in discussione anche le forme culturali che quelle infrastrutture hanno reso possibili. E il grande concerto estivo all'aperto potrebbe essere una delle prime a mostrarci, in modo evidente, cosa accade quando l'ambiente cambia più rapidamente della nostra capacità di immaginare forme nuove. Il problema, quindi, non è che oggi un concerto all'aperto sia impossibile, ma che, ogni estate, serve un numero crescente di eccezioni perché continui a sembrarci normale.