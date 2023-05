Coronation Choir 2023, chi sono i membri del coro che si esibirà per l’incoronazione di Re Carlo Ecco che cos’è il Coronation Choir, il complesso composto da 300 cantanti amatoriali che si esibirà al Castello di Windsor dopo l’incoronazione di Re Carlo III.

A cura di Vincenzo Nasto

Re Carlo III 2023, foto di LaPresse

Nelle scorse ore, Re Carlo III d'Inghilterra, è stato incoronato nell'Abbazia di Westminster, a Londra. Un evento storico che sarà festeggiato con un concerto nelle prossime ore al Castello di Windsor, anche con la presenza del Coronation Choir, un gruppo corale composto da 300 cantanti amatoriali che si esibirà durante la cerimonia. Il complesso è stato allenato nelle scorse settimane dalle celebrità Amanda Holden, Motsi Mabuse e Rose Ayling-Ellis, e verrà guidato dal direttore d'orchestra Gareth Malone, definito il più importante direttore del coro in UK. A svelarci alcuni dei momenti più importanti nella selezione del Coronation Choir, lo scorso 5 maggio è andato in onda sulla BBC One il documentario dal titolo Sing For The King: The Search For The Coronation Choir: all'interno anche un'anteprima delle prove di ciò che avverrà nelle prossime ore al Castello di Windsor.

Come si forma il Coronation Choir

Ma come nasce il Coronation Choir? La cosa più importante da sottolineare è che nessuno dei cantanti che si esibirà al Castello di Windsor è un professionista. Infatti la band di oltre 300 persone, sarà composto totalmente da gruppi, anche di lavoro, totalmente distanti dal mondo della musica. Per questo motivo, il Coronation Choir, oltre a un direttore d'orchesta del calibro di Gareth Malone, ha avuto bisogno di tre insegnanti di fama nazionale. La prima è la ballerina sudafricana Motsi Mabuse, una presenza televisiva che è apparsa per la prima volta nella versione tedesca del talent Strictly Come Dancing come concorrente, per poi diventare, alcuni anni dopo, una delle giudici. Il salto poi nella versione inglese del programma nel 2019, le ha permesso di diventare un'icona per il mondo del ballo. Mabuse verrà affiancata da un'altra figura che proviene dal mondo del talent televisivo: si tratta di Amanda Holden, uno dei volti dal 2007 di Britain's Got Talent. La grande novità è la presenza dell'attrice 28enne Rose Ayling-Ellis, sorda dalla nascita, che guiderà anche un gruppo di performance dei segni per tutte le persone audiolese.

Da chi è composto il Coronation Choir 2023

Ma da chi verrà composto quest'anno il Coronation Choir? Come ha specificato anche il direttore del coro Gareth Malone, sono pervenute oltre 700 richieste di gruppi di canto amatoriali che desideravano di poter cantare al concerto dell'incoronazione di Re Carlo III. Tra i gruppi prescelti, come informa il Telegraph, ci sono degli agricoltori dell'Irlanda del Nord, alcuni membri del corpo della marina militare di Hull, un gruppo di vigili del fuoco di Londra, accompagnato da alcuni tassisti della capitale inglese. Ma sarà coinvolta tutta la Gran Bretagna: basti pensare al coro di voci maschili gallesi, l'unico coro femminile dell'Asia meridionale dello Yorkshire e cantanti gaelici delle isole occidentali scozzesi. Tante piccole realtà che si raccoglieranno nelle prossime ore per rendere onore al nuovo Re d'Inghilterra, Re Carlo III, nel castello di Windsor.