Chris Martin non trattiene una battuta sul caso kiss cam: “Se dovete nascondervi, fatelo ora”

L'effetto kiss cam è ormai incontrollabile dopo l'incredibile risonanza internazionale della vicenda che ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot, inquadrati insieme durante un concerto dei Coldplay nei giorni scorsi e colti sostanzialmente in flagrante in quanto già sposati. L'eco della vicenda ha generato ironia di ogni tipo e anche Chris Martin, nel correre ai ripari per prevenire a un altro incidente simile, non ha potuto evitare di riferirsi velatamente alla vicenda di pochi giorni fa e di sorriderci su.

Le parole di Chris Martin sulla vicenda Byron-Cabot

Durante il concerto del 19 luglio, l'ultimo degli show estivi della banf, Martin ha voluto ‘avvertire' il suo pubblico. "Vorremmo salutare qualcuno di voi tra la folla", ha detto Martin al microfono, provocando l'urlo, e anche qualche risata, del pubblico, "come lo faremo? Useremo le nostre telecamere e mostreremo qualcuno di voi sui maxi schermi. Quindi perfavore, se dovete nascondervi, fatelo ora", ha detto il cantante sorridendo e innescando una inevitabile reazione della folla.

D'altronde Martin aveva avvertito la folla anche al concerto in Massachussets, precisando che ci sarebbero state delle inquadrature tra il pubblico. Di certo non avrebbe immaginato l'effetto deflagrante della vicenda, che sta tuttavia contribuendo a dare risonanza ancora maggiore ai concerti della band. Nelle scorse ore, l'ironia l'ha fatta da padrona in occasione di diversi eventi pubblici, sportivi e non solo. In uno in particolare la camera che inquadrava spettatori palesemente pronti a mimare le stesse gesta di Byron e Cabot, era accompagnata da una scritta in sovrimpressione che recitava "Coldplay Cam", diventato un vero e proprio slogan.

Leggi anche Come Chris Martin aveva avvisato Andy Byron e Kristin Cabot delle telecamere al concerto dei Coldplay

Le dimissioni di Andy Byron

Nella serata di ieri , intanto, è arrivata la notizia delle dimissioni di Andy Byron da Ceo di Astronomer. L'azienda lo aveva inizialmente sospeso dopo il caso delle immagini raccolte nello stadio in Massachusetts, che hanno fatto il giro del mondo. Poi nelle scorse ore ha accolto le dimissioni di Byron: "Come affermato in precedenza, Astronomer si impegna per i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci si aspetta che i nostri leader stabiliscano lo standard sia nella condotta che nella responsabilità, e recentemente, questo standard non è stato soddisfatto", ha scritto l'azienda in un comunicato ufficiale. Proseguendo così: "Andy Byron ha presentato le sue dimissioni e il consiglio di amministrazione ha accettato. Il Consiglio inizierà la ricerca del prossimo amministratore delegato in qualità di co-fondatore e chief product officer Pete DeJoy continua a servire come CEO ad interim. Prima di questa settimana, eravamo noti come pionieri nello spazio DataOps, aiutando i team di dati a supportare qualsiasi cosa, dall'analisi moderna all'IA di produzione".