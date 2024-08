video suggerito

Chi sono i cantanti che si esibiranno alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 Dopo due settimane si terminano le Olimpiadi di parigi 2024 e domenica 11 agosto si terrà la Cerimonia di chiusura che vedrà cantare Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg.

A cura di Francesco Raiola

Snoop Dogg, Billie Eilish e RHCP

Domenica 11 agosto, dopo due settimane – 17 giorni – di gare e competizioni, si chiuderanno le Olimpiadi di Parigi 2024 che hanno visto l'Italia superare gli ori olimpici della precedente Olimpiade a Tokyo. C'è stata ancora una volta una grande attenzione per lo sporto mondiale, ma la manifestazione, almeno nei suoi giorni di apertura e chiusura è anche protagonista di un grande spettacolo artistico. La cerimonia di apertura, che non ha mancato di scatenare polemiche, è stata anche teatro di alcune esibizioni musicali, come quelle di artisti e artiste come Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura e i Gojira e anche per la cerimonia di chiusura è previsto un grande appuntamento musicale che si terrà con nuovi artisti. benché non siano stati ancora ufficializzati – come avvenuto anche due settimane fa – Variety ha pubblicato in esclusiva i nomi degli artisti che si esibiranno.

Chi sono i cantanti che si esibiscono l’11 agosto a Parigi

Anche per la cerimonia finale delle Olimpiadi di Parigi, quindi, sono previsti nomi di livello internazionale, mescolando pop, rap e rock, cercando di accontentare tutti i gusti. La rivista americana ha scritto che l'11 agosto, a Parigi, dovrebbero esibirsi Billie Eilish, i Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg, che possiamo dire essere stato uno dei protagonisti di questa edizione, almeno nell'incrocio tra musica e sport, visto che il rapper, inviato della NBC a cifre importanti, ha assistito a tante gare rendendosi spesso protagonista (e in Italia ricorderemo la sua interazione con Al Bano che ha portato a qualche selfie diventati subito meme).

Stando a Variety "gli artisti saranno presenti a Los Angeles in un mix di esibizioni registrate e dal vivo, un passaggio di consegne musicale in vista delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028″. Billie Eilish è una delle artiste pop più amate di questi ultimi anni diventando l'artista più giovane a vincere le quattro principali categorie ai Grammy, i Red Hot Chili Peppers sono la Storia del rock mondiale e sono originari proprio della Lo Angeles che ospiterà i prossimi mondiali, nel 2028.

A che ora vedere l'esibizione di Billie Eilish, RHCP e Snoop Dogg

Domenica 11 agosto si terrà, quindi, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero l'edizione XXXIII dei Giochi, a cui parteciperanno, quindi, Billie Eilish, RHCP e Snoop Dogg. Ma come sarà possibile seguire l'evento in televisione e a che ora, soprattutto? La cerimonia comincerà a partire dalle 20 dallo Stade De France e sarà possibile vederla in diretta, come tutte le Olimpiadi. Lo spettacolo, infatti, sarà trasmesso in diretta su Rai2 oltre che su Eurosport, ma per chi ha accesso solo al digitale sarà possibile guardarla anche da RaiPlay, Sky Go e guardando Eurosport dal sito o dall'app di DAZN.