Pare che Snoop Dogg abbia ricevuto una cifra astronomica per partecipare alle Olimpiadi la presenza di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi sarebbe costata una cifra importante alla NBC che lo ha mandato in Francia come inviato speciale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi (AP Photo/Mosa\'ab Elshamy)

Le immagini di Snoop Dogg alle Olimpiadi hanno fatto quasi una gara a se stante – e anche l'Italia se n'è accorta quando ha girato il selfie con Al Bano – con i rapper americano che ha presenziato a tantissime competizioni portando sempre qualcosa di strano e particolare, come quando si è fatto fotografare vestito come un fantino durante una gara ippica, ma lo si è visto, tra le varie cose, anche alle gare di ginnastica femminile, beach volley, pallavolo e judo. Alcuni media americani, infatti, riportano che Snoop possa essere stato pagato dalla NBC, che lo ha inviato a seguire le Olimpiadi di Parigi, circa 500 mila dollari al giorno (circa 450 mila euro) per promuovere l'evento.

Il rapper, insomma, potrebbe ricavare da questi giorni francesi una cifra che si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di dollari. Radar lo dà come un'esclusiva ma altri giornali fanno scrivono che a far trapelare queste cifre sia stato un account Twitter che avrebbe pranzato al fianco di un dirigente della televisione americana che avrebbe parlato di questa cifra: ""Seduto accanto a un dirigente della NBC a cena, ha detto che Snoop viene pagato 500.000 dollari al giorno più le spese per essere qui a promuovere le Olimpiadi" avrebbe scritto quello che Complex riconduce a "Henry L. McNamara, presente anche nella lista Forbes 30-Under-30" che ha chiuso così il tweet: "Da Gin and Juice a qualche milione per essere una celebrità alle Olimpiadi: che mondo" facendo riferimento a una delle canzoni del rapper.

Snoop Dogg porta la torcia olimpica (ph AP Photo/Aurelien Morissard)

Il tweet è stato anche rilanciato dal giornalista sportivo Darren Rovell che la penava in maniera simile e infatti citando il tweet ha scritto: "Mi sembra giusto. Qualcuno mi ha chiesto quanto guadagnava Snoop e la prima cifra che mi è venuta in mente è stata di 10 milioni di dollari". Nei giorni scorsi il cantante ha avuto i suoi 15 minuti di popolarità – parliamo di una popolarità che va oltre i fan del rap – per i selfie che si è fatto con Al Bano durante le finali di Judo: il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha postato un po' di foto con il rapper mostrando una certa confidenza e ricordando come questo non sia stato il loro prima incontro.

