video suggerito

Al Bano Carrisi in foto con Snoop Dogg, le Olimpiadi di Parigi 2024 riuniscono due generi agli antipodi Diventa virale la foto che vede posare insieme Al Bano Carrisi e Snoop Dogg, esponenti di due generi musicali agli antipodi. I due artisti si sono incontrati a Parigi in occasione delle Olimpiadi 2024. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Stefania Rocco

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diventa virale la foto che vede Al Bano Carrisi e Snoop Dogg, esponenti di due generi musicali agli antipodi, posare insieme. L’artista italiano e il rapper e produttore statunitense si sono ritrovati a Parigi dove si trovano per assistere alle Olimpiadi 2024. Nello scatto Al Bano e Snoop Dogg appaiono sorridenti, consapevoli di avere realizzato un contenuto destinato anche ai social dov’è stato definito “la rappresentazione del metaverso”.

Al Bano canta alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’artista originario di Cellino San Marco, in Puglia, è uno dei referenti della Jif, l’International Judo Federation. Proprio poche ore fa, tra una gara e l’altra, il cantante si è esibito nell’esecuzione di uno dei suoi cavalli di battaglia, la canzone “Felicità”, generalmente cantata in coppia con la ex moglie Romina Power. “Una abbuffata di felicità”, ha scritto il cantante dal suo profilo Instagram mostrando qualche foto scattata all’arrivo a Parigi, “Penso che in qualche modo allieti la giornata. Dai Giochi olimpici di Parigi all'arena dell'International judo federation un grande abbraccio e tanto sport, fa bene alla salute”.

Snoop Dogg inviato alle Olimpiadi per la NBC

Snoop Dogg si trova a Parigi in occasioni delle Olimpiadi 2024 nel ruolo di inviato speciale della NBC. Il rapper sta seguendo i principali eventi sportivi previsti durante la settimana di gare in corso. In questo speciale ruolo da corrispondente, ha intervistato alcuni tra gli atleti più rappresentativi dei giochi. È inoltre stato protagonista della cerimonia di premiazione, aggiungendosi ai migliaia di tedofori che negli ultimi tre mesi hanno partecipato alla staffetta della torcia olimpica. Il rapper l’ha portata in giro per Saint-Denis, alla periferia di Parigi. Come già noto da tempo, il rapper è un grande appassionato di sport.