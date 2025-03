video suggerito

Morta la star coreana Wheesung, il cantante aveva 43 anni È morto a 43 anni la star della musica coreana Wheesung, trovato senza vita nel suo appartamento.

A cura di Redazione Music

Wheesung (via Instagram)

È stato trovato morto nella sua casa di Seoul Wheesung, cantante sudcoreano di 43 anni, dopo che la madre aveva chiamato aiuto. Il cantante, il cui nome completo, era Choi Whee-sung è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento, in arresto cardiaco, stando a quanto scrive la BBC che sottolinea come le autorità abbiano comunicato che è trascorso un lasso significativo di tempo prima che il suo corpo senza vita fosse scoperto. Inoltre, sulla scena non erano presenti segni di colluttazioni e violenza, ma è stata chiesta comunque l'autopsia e la polizia ha aperto un'indagine per stabilire la causa esatta della sua morte, l'ennesima nel mondo musicale coreano.

Il comunicato dell'agenzia sulla morte del cantante

La sua agenzia, la Tajoy Entertainment ha rilasciato un comunicato in cui aveva confermato la scomparsa del cantante: "Il 10 marzo è mancato il nostro amato artista Wheesung. È stato trovato in arresto cardiaco nella sua casa di Seul ed è stato dichiarato morto. Questa improvvisa perdita ha lasciato la sua famiglia, i colleghi artisti della Tajoy Entertainment e tutto il nostro staff in un profondo dolore. È con grande tristezza che dobbiamo annunciare questa terribile notizia ai fan che hanno sempre sostenuto e amato Wheesung. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere affinché possa riposare in pace".

Chi è Wheesung

Wheesung ha avuto molto successo all'inizio degli anni 2000, facendosi un nome grazie alla sua voce soul, è stato molto popolare in quegli anni anche grazie alla sua capacità di diffondere l'R&B in Corea e aveva anche realizzato una cover di Insomnia di Craig David. Successivamente ha lavorato come vocal coach per le star del K-Pop, facendo anche da autore e si è esibito in tutto il mondo, ed era tuttora in attività, visto che avrebbe dovuto tenere un concerto nei prossimi giorni. Il cantante, però, era stato al centro delle cronache anche per motivi legali, visto che nel 2021 è stato condannato a due anni di reclusione sospesa per abuso di propofol, anestetico noto per essere stato causa della morte di Michael Jackson.

Il ricordo dei colleghi

La BBC riporta anche come "nel giro di pochi giorni, tra marzo e aprile 2020, Wheesung è stato trovato privo di sensi in due occasioni, insieme a siringhe e fiale contenenti etomidato, un farmaco soporifero simile al propofol". Alcune star coreane hanno voluto ricordarlo, come il rapper Verbal Jint che su Instagram ha scritto: "Ogni momento trascorso insieme è stato un onore e sono grato. Hai lavorato così duramente. Riposa in pace, Wheesung", mentre un altro rapper, Paloalto, ha ricordato quando andò a vederlo in concerto: "È scioccante e triste. Sono grato per la musica che mi ha accompagnato nei bei ricordi della mia giovinezza".