Chi è Telmo Pievani, il filosofo specializzato in evoluzione tra gli autori delle tracce della maturità Telmo Pievani è un filosofo italiano specializzato nell'evoluzione umana: nato a Bergamon nel 1970, un suo lavoro del 2022 è stato scelto tra le tracce della maturità 2025. Si tratta di Un quarto d'era (geologico) di celebrità. Ecco chi è Telmo Pievani.

Telmo Pievani, classe 1970 da Bergamo, è un filosofo italiano specializzato nell'evoluzione umana. Negli ultimi giorni il suo nome è stato al centro delle conversazioni sulla maturità 2025, anche perché un suo lavoro del 2022 è stato scelto tra le tracce della maturità 2025. Si trattava della tipologia B, traccia B3, che si lega al lavoro Un quarto d’era (geologico) di celebrità proprio del filosofo, pubblicato nel 2022 da Feltrinelli. In questa traccia sull'Antropocene, si misurava l'abilità degli studenti di avvicinare il tema antropologico alle due protesi: quell'ambientalista e quella economica. Nell'intervista a Fanpage.it, proprio Pievani aveva spiegato così la sua traccia: "Anche se noi abbiamo invaso il mondo con la nostra presenza e le nostre cose, non siamo i padroni. Anzi, siamo appena arrivati. In quel senso parlo di quarto d'ora geologico di celebrità. È un passo difficile anche perché ti obbliga a vedere l'umanità come qualcosa di giovane, appena arrivata in un mondo che è molto più antico di noi e che ci sopravviverà comunque".

Tra le sue opere centrali c'è sicuramente Homo sapiens e altre catastrofi del 2002, ma anche La vita inaspettata del 2011 e La natura è più grandi di noi del 2022. Sposato con Cinzia e con tre figli, Giulia, Luca e Leonardo, proprio Luca ha affrontato negli scorsi giorni la prima prova della maturità 2025 al Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo. Pievani ha commentato così: "Ero certo avrebbe preferito un’altra traccia: un po’ per distanziarsi, un po' per imbarazzo. E invece ha voluto sfidarla, e va bene così. Forse l’ha scelta per osmosi: ne ha sentito parlare talmente tanto ed è un tema che fa parte del dialogo intergenerazionale. Certo ha sorpreso anche me trovarmi tra le tracce della maturità".

Chi è Telmo Pievani, gli studi in biologia evolutiva e filosofia della biologia

Telmo Pievani, nato nel 1970 a Bergamo, si è laureato in Filosofia della Scienza alla Statale di Milano, ha scelto di avventurarsi nel mondo della biologia evoluzionistica, diventando oggi uno dei volti più noti in Italia quando si parla di teorie evoluzionistiche. È diventato docente all'Università di Padova in Filosofia delle Scienze Biologiche e affronta quotidianamente temi come la presenza dell'uomo sul pianeta e la sua influenza abitativa nelle scienze biologiche. Nella sua carriera ha scritto Le Scienze, Micromega, Il Bo Live, e collabora spesso con il Corriere della Sera. Ma ha abitato anche palchi di teatri, insieme a Marco Paolini, in cui ha parlato delle prossime sfide ambientali e di come l'evoluzione dell'uomo ha modificato i connotati del pianeta Terra.

Tempo Pievani è membro del comitato scientifico della Fondazione Veronesi

In questa sua attività ultratrentennale, Telmo Pievani è diventato anche una delle figure di riferimento della Fondazione Umberto Veronesi: infatti, dal 2009 è entrato a far parte sia del Comitato Scientifico che del Comitato Etico dell’ente. Durante questo impegno nella fondazione ha definito alcune linee guida etiche sugli studi scientifici promossi dalla Fondazione, promuovendo nel 2022 anche la congiunzione tra la Fondazione e il CNR nel 2002 per l'iniziativa sulla donazione del corpo e dei tessuti ai fini della ricerca. Solo qualche anno prima era stato anche tra i promotori dell'Appello per il diritto alla ricerca, un documento rivolto alle istituzioni per promuovere la cittadinanza scientifica e investimenti nella ricerca.

Il pensiero di Pievani sull'evoluzione umana

L'incertezza, come nella scienza così nelle teorie evoluzionistiche dell'uomo, è uno dei capisaldi della filosofia di Telmo Pievani, raccontata nelle sue opere. La riflessione del filosofo tende a ridefinire la linearità dell'evoluzione, una guida contro un disegno apparentemente coerente che viene didatticamente raccontato. Infatti, secondo Pievani, l'evoluzione storica è frutto di tentativi improvvisi e casuali in cui l'essere umano non è il fine, ma semplicemente una tappa breve di una storia che conta oltre 4,5 miliardi di anni. Una dimensione fragile in cui l'incertezza non è più un limite, ma una condizione per accettare da una parte la complessità del mondo e della nostra esistenza, ma anche uno strumento/sfida che spinge l'essere umano all'adattamento.