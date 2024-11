Casca il pantalone di Amedeo Minghi mentre canta “Vattene Amore”: incidente in diretta Incidente col pantalone per Amedeo Minghi proprio mentre intonava “Vattene amore” dal vivo a Cariati, in provincia di Cosenza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Incidente col pantalone per Amedeo Minghi. Colpa della cintura? È successo tutto durante le celebrazioni per San Leonardo, patrono di Cariati, località in provoncia di Cosenza, dove Amedeo Minghi era l'ospite d'onore. Il 6 novembre, in occasione del concerto organizzato dal Comune, il noto cantautore ha deliziato il pubblico con i suoi brani più celebri, ma durante l'esibizione è avvenuto appunto l'imprevisto del pantalone. Ecco che cosa è successo.

Cosa è successo

Proprio mentre intonava “Vattene Amore”, il famoso brano presentato al Festival di Sanremo 1990 insieme a Mietta, è successo un episodio divertente e inaspettato: i pantaloni di Minghi sono scivolati giù. Il pubblico, che accompagnava con entusiasmo il “trottolino amoroso” sulle note del brano, ha assistito all'accaduto immortalato anche in un video pubblicato su Instagram da @intrashttenimento2.0. Nonostante l'incidente, l’artista ha proseguito con la performance, e il concerto si è concluso tra gli applausi e i sorrisi. Insomma, poteva finire molto peggio ma per fortuna Amedeo Minghi è stato veloce nell'afferrare il pantalone prima che scendesse troppo e mostrasse tutto.

Il nuovo album di Amedeo Minghi

Amedeo Minghi sta per uscire con un nuovo album a otto anni di distanza dall'ultimo lavoro, "La bussola e il cuore". Il progetto discografico che uscirà entro la fine dell'anno si chiama "Anima Sbiadita" ed è prodotto da La Sanbiagio Produzioni, su etichetta Nar distribuito da Warner Music Italy. Nel nuovo disco gli inediti "Anima sbiadita", che dà il titolo all'album, e "Tu non giochi più". "Ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo", ha dichiarato l’artista, sottolineando come il nuovo lavoro contenga riferimenti alla sua carriera ma proponga anche elementi inediti e una nuova visione artistica che aprirà una fase differente della sua carriera.