Bobby Hart è morto a 86 anni, fu autore dei Monkees per cui scrisse alcune delle canzoni più famose

Tommy Boyce, Davy Jones, Bobby Hart e Micky Dolenz – ph Chris Walter:WireImage

Bobby Hart, co-autore di alcuni dei più grandi successi dei Monkees è morto la scorsa notte all'età di 86 anni, come confermato anche dalla band sui social ricordandolo come metà del duo responsabile di tante canzoni della band. L'altro componente del duo era Tommy Boyce con cui scrisse alcuni dei successi dei Monkees, ma non solo. Furono loro, infatti, gli autori di "Last Train to Clarksville" tema della serie che diede vita al gruppo ben prima della musica, facendoli diventare un vero e proprio fenomeno negli Stati Uniti, negli anni in cui i Beatles erano diventati un fenomeno popolare.

Hart e Boyce firmarono sei delle canzoni incluse nel primo album della band che vendette milioni di copie e furono anche produttori e si avvalsero della loro and, i Candy Store Prophets, come turnisti. Furono loro che crearono il sound che avrebbe caratterizzato i Monkees nel tempo, misero le basi e diedero loro un pugno di canzoni che permise alla band – formata da Micky Dolenz, Davy Jones, Mike Nesmith e Peter Tork – di diventare un punto di riferimento di quegli anni. E proprio Dolenz scrisse: "Ho sempre riconosciuto loro non solo il merito di aver scritto molti dei nostri più grandi successi".

Più il tempo passava e più il duo di autori e produttori otteneva successo e a sua volta i Monkees prendevano sempre più il controllo sulla propria musica e così poterono darsi maggiormente alla loro carriera pubblicando album come "Test Patterns" e "I Wonder What She's Doing Tonite" ma non smisero mai di galleggiare nell'orbita della band e così, oltre a scrivere canzoni come "I Wanna Be Free" per la band, pubblicarono anche un album assieme a Dolenz e il collega Davy Jones dei Monkees chiamandolo "Dolenz, Jones, Boyce & Hart". "È interessante e gratificante guardare indietro a questi tanti anni dopo e vedere che i Monkees sono ancora con noi, e che sono ancora in giro da qualche parte…" disse Hart parlando della musica della band.

Figlio di un Pastore dell'Arizona, combatté la propria timidezza proprio con la musica, imparando a suonare il pianoforte, la chitarra e l'organo Hammond B-3 al liceo, fondando anche una stazione radio amatoriale. Fare il dj era il suo sogno, ma le cose andarono diversamente e cominciò a scrivere e lavorare come turnista, scrivendo una hit per Little Anthony and the Imperials, Hurt so bad, poi rifatta anche da Linda Ronstadt. L'amicizia con Boyce, poi, gli svoltò la vita, scrivendo canzoni da top ten, come "Come a Little Bit Closer" per Jay and the Americans prima di essere assunti per scrivere canzoni per i Monkees.