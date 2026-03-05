Bigmama è rientrata in Italia, la cantante ha lasciato Dubai insieme ad altri mille italiani

Bigmama è rientrata in Italia, all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, dopo essere rimasta bloccata a Dubai a seguito dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. L’artista, nei giorni scorsi, aveva raccontato che il suo volo era stato dirottato nel deserto e chiedeva aiuto per tornare a casa.

Bigmama è rientrata in Italia, la cantante si trovava a bordo di uno dei sette voli arrivati oggi dagli Emirati Arabi Uniti. Con una storia pubblicata su Instagram in cui scrive "Siamo a casa" l'artista ha annunciato il suo rientro sul suolo italiano, con l'atterraggio all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. Nei giorni scorsi aveva raccontato sui social di essere rimasta bloccata.

Il rientro in Italia con oltre mille italiani

Il volo sul quale si trovava la cantante era uno dei sette voli previsti per garantire il rientro di molti connazionali bloccati negli Emirati Arabi Uniti, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, a seguito del quale Teheran ha reagito con il lancio di missili e droni, che hanno colpito anche gli Emirati. Bigmama, infatti, era una delle 1770 persone che si sono messe in viaggio oggi verso l'Italia, grazie all'aiuto del Ministero degli Esteri, in contatto continuo con le linee aree di Dubai e Abu Dhabi, affinché altri voli possano rientrare e consentire ad altri italiani di poter rientrare a casa.

L'appello di Bigmama

Nella serata di sabato 28 febbraio, la cantante aveva lanciato un appello, pubblicando alcuni video sui social in cui raccontava cosa stesse accadendo a Dubai, dove si trovava dopo aver fatto scalo dal viaggio alle Maldive. La cantante, visibilmente scossa e spaventata aveva dichiarato: "Sentiamo i missili sulla testa, stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, dovete cercare di muovere tutte le forze possibili". Bigmama aveva poi continuato: "Non ho mai chiesto niente, ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa". La cantante aveva inoltre spiegato che il suo volo era stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai, dove inizialmente l'atterraggio non era previsto: "Siamo stati portati in hotel, ma dobbiamo fare attenzione" aveva dichiarato.