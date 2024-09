Biglietti per i concerti degli Imagine Dragons a Napoli e Padova 2025: prezzi e dove acquistarli

video suggerito

Gli Imagine Dragons hanno appena annunciato le due date italiane del loro "LOOM World Tour". La band si esibirà il 18 giugno a Padova e il 21 giugno a Napoli. Biglietti disponibili in prevendita a partire dalle 10 dell'11 settembre e in vendita libera da venerdì 13.

A cura di Elena Betti

Dan Reynolds degli Imagine Dragons (AP Photo/Chris Pizzello)

Il gruppo pop rock statunitense ha recentemente annunciato il nuovo tour 2025, includendo ben due tappe italiane. Mercoledì 18 giugno la band si esibirà allo Stadio Euganeo di Padova e proseguirà il tour il 21 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli. Al centro del tour ci sarà il nuovo album LOOM, un progetto che rappresenta il picco della loro carriera artistica, quello che la band definisce il miglior lavoro pubblicato fino a oggi.

Sicuramente una premessa allettante per i fan che cercheranno di accaparrarsi i biglietti del tour già dalla presale dell’11 settembre, ma, in caso non ci riuscissero, avranno la possibilità di ritentare con la vendita libera che inizierà venerdì 13.

Dove e come acquistare i biglietti per i concerti degli Imagine Dragons

La vendita comincia in presale alle 10 di mattina di oggi, 11 settembre, ad accedere in modo prioritario saranno i titolari di una carta Mastercard, a patto che i pagamenti vengano effettuati attraverso il circuito Mastercard. Dalle 10 del 12 settembre si aprirà la prevendita per gli utenti che si saranno già registrati al sito di My Live Nation, mentre la vendita libera su Ticketone e Ticketmaster inizierà venerdì 13 settembre.

Presale per o titolari di una carta Mastercard alle 10 dell'11 settembre

Presale per gli utenti registrati sul sito di My Live Nation dalle 10 del 12 settembre

Vendita libera dei biglietti venerdì 13 settembre

I prezzi dei biglietti del tour 2025 degli Imagine Dragons

Al momento non sono stati resi noti i costi dei biglietti dei vari settori dei due stadi italiani, probabilmente l’arcano verrà svelato solo dopo l'orario di apertura delle prevendite di 11 e 12 settembre. In quel frangente i fan scopriranno sia i costi dei singoli settori, sia il contenuto e il prezzo dei pacchetti VIP e potranno scegliere il biglietto che vogliono acquistare confrontando settori e costi tramite le mappe degli stadi.

Le date italiane degli Imagine Dragons nel 2025

Dopo l’ultimo concerto del gruppo al Circo Massimo di Roma il 5 agosto 2023, che aveva raggiunto circa 70mila spettatori, gli Imagine Dragons tornano a far cantare i fan italiani, questa volta con due date in due tappe diverse.

La prima data sarà quella di Padova, la band si esibirà allo stadio Euganeo mercoledì 18 giugno, 2025, mentre la seconda tappa si terrà sabato 21 giugno a Napoli, nello stadio Diego Armando Maradona, ormai abituato ad ospitare grandi eventi dopo il doppio concerto dei Coldplay nel 2023.

18 giugno 2025, Stadio Euganeo di Padova

21 giugno 2025, Staio Diego Armando Maradona di Napoli