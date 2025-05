video suggerito

Biglietti concerto Bad Bunny a Milano 2026, i prezzi e dove acquistarli Bad Bunny arriverà il 12 luglio 2026 a Milano per l’unica data italiana del suo tour internazionale, all’Ippodromo La Maura: qui i prezzi dei biglietti e dove acquistarli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bad Bunny (Photo/Marta Lavandier)

Tra poche ore inizierà la vendita dei biglietti per l'unica data italiana del tour mondiale di Bad Bunny, il prossimo 17 luglio 2026 all'Ippodromo La Maura di Milano. Il suo ultimo concerto in Italia viene datato 9 luglio 2019 a Milano, quando si è esibito in piazza Liberty a Milano in occasione di Up Next Live. A causa dell'indisponibilità dello stadio San Siro di Milano, Bad Bunny si esibirà all'Ippodromo La Maura di Milano. Il suo tour internazionale comincerà il 5 dicembre 2025 dall'Estadio Nacional de Costa Rica. In Europa arriverà più tardi, solamente il 22 maggio a Barcellona all'Estadi Olìmpic Lluis Companys, seguito dal Da Luz di Lisbona il 26 e il doppio appuntamento a Madrid del 30 e 31 maggio. Milano sarà la penultima tappa del tour che si chiuderà 5 giorni dopo a Bruxelles, allo Stadio Roi Baudoin il 22 luglio. Centrale nel nuovo tour sarà l'ultimo album del cantante portoricano, dal titolo Debì Tirar Mas Fotos, da cui prende il nome anche il singolo di maggior successo: DtMF, con oltre 714 milioni di streaming su Spotify.

Quanto costano i biglietti per il concerto di Bad Bunny a Milano

Non è ancora possibile conoscere i prezzi effettivi del concerto di Bad Bunny all'Ippodromo La Maura di Milano, ma possiamo trarre le prime conclusioni, osservando i prezzi dei ticket indicati per i concerti in Francia, a Parigi, del prossimo 4 luglio:

Platea Gold 171 €

Tribuna Gold €171

Tribuna 2 €138

Tribuna 3 €110

Platea 110 €

Tribuna 4 €93

Dove acquistare i biglietti per Bad Bunny a luglio 2026

Sarà possibile acquistare dalle 12 tramite Ticketmaster i biglietti però in maniera riservata: ovvero potranno procedere all'acquisto solo gli utenti My Live Nation Presale. Mentre la vendita generale, su tutte le altre piattaforme, si aprirà dalle 12 del 9 maggio 2025.