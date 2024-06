video suggerito

Bianca Atzei e la canzone scritta da Gigi D'Alessio: "Ha capito il mio dolore per il figlio che ho perso" La canzone Una cometa blu affronta il doloroso tema dell'aborto spontaneo, dramma che purtroppo la cantante ha vissuto quando ha perso il figlio che aspettava da Stefano Corti.

A cura di Daniela Seclì

Bianca Atzei sarà in concerto al Napoli Pride sabato 29 giugno in piazza Dante. L'artista si è detta felice di prendere parte all'evento. È convinta che sia necessario continuare a lottare per diritti sacrosanti che ancora non vengono riconosciuti. In un'intervista rilasciata a Giuliano Delli Paoli per il Corriere del Mezzogiorno ha anche parlato della collaborazione con Gigi D'Alessio che ha scritto per lei la canzone Una cometa blu, un brano intenso e commovente che affronta il tema della maternità interrotta. Un dolore che l'artista ha vissuto quando ha perso il primo figlio che aspettava da Stefano Corti. Oggi è mamma di Noa.

Gigi D'Alessio ha scritto una canzone per Bianca Atzei

Gigi D'Alessio ha scritto la canzone Una cometa blu per Bianca Atzei. L'artista ha raccontato come è nata questa collaborazione tra loro: "Gigi per me è una persona speciale. Mi è stato accanto nei momenti più complicati della mia vita. Ho imparato molto da lui, umanamente e artisticamente. Quando mi è arrivata Una cometa blu ho subito pensato che fosse un brano che non avrei potuto mai scrivere, perché riguarda una cosa che mi è accaduta e che mi ha ferita". Il brano, infatti, racconta il dolore per la perdita del primo figlio e la speranza ritrovata con la nascita del secondogenito Noa:

Gigi D'Alessio è riuscito a toccare con delicatezza un tema molto difficile, come appunto l’aborto spontaneo. […] La prima volta che l’ho ascoltata mi sono dunque commossa parecchio. Noa ogni volta che l’ascolta si ferma. È rapito dalla melodia. Probabilmente perché l’ho cantata mentre lui era nella mia pancia. Avrà quindi avvertito un’energia molto forte, che riaffiora quando la riascolta. È come se avvertisse una profonda connessione con la musica e le parole. È una specie di magia.

Il testo di Una cometa blu

Immaginavo gli occhi tuoi

Sognando gli occhi miei

Con quel nasino un po' all'insù

Non eri ancora tu

Sai, c'eravamo solo noi

C'era un po' di gelosia

Ne parlavo insieme a lui

Ma eri un po' più mio

Si è spenta dentro al blu

La prima stella tu

La vita non era più mia

Senza la vita sua

Non sai quanto ho imprecato io

Ma io non ero io

Sai, nella pancia c'era il sole

Che girava intorno al cuore

Si fermava sopra un fiore

E poi non c'era più

Ma poi sei arrivato tu

Il fiore e il sole mio quaggiù

Na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na

Sai, c'eravamo ancora noi

L'attesa e poi andare via

Ne parlavo insieme a lui

Ma eri sempre mio

E in mezzo a queste luci blu

La nuova stella tu

Adesso guardo gli occhi tuoi

E vedo un po' di lui

L'essenza della vita mia

Di un'altra andata via

Sei un miracolo di Dio

Un regalo solo mio

Il Natale di gennaio

Una cometa blu

Che lascia al mondo la sua scia

E l'universo in casa mia

Che lascia al mondo la sua scia

E l'universo in casa mia.