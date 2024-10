video suggerito

Beyoncé e Selena Gomez, le madri raccontano come le hanno cresciute: "Non volevamo dive viziate in casa" Volevano crescere delle pop star, non delle dive, così Tina Knowless, Maggie Baird e Mandy Teefey raccontano la loro vita con le figlie artiste Beyoncé, Billie Eilish e Selena Gomez. Insieme a loro anche Donna, la mamma di Trevis e Jason Kelce.

A cura di Elena Betti

Selena Gomez e Maggie Baird e Beyoncé e Tina Knowless (Getty Images)

Com’è essere madri di artiste di successo? Lo hanno raccontato Tina Knowless, Maggie Baird, Mandy Teefey insieme a Donna Kelce, rispettivamente madri di Beyoncé, Billie Eilish e Finneas, Selena Gomez e i fratelli Travis e Jason Kelce. Intervistate dalla rivista Glamour, che ha deciso di metterle in copertina come donne dell’anno del 2024, hanno parlato dell’infanzia dei loro figli e di come sia stato crescerli nell’ambiente dello spettacolo. Tutti i figli di queste quattro donne sono all’apice della loro fama: Trevis Kelce con i Kansas City Chiefs, Billie Eilish e Beyoncé con tutti i Grammy e i successi ottenuti, Selenza Gomez per il suo ultmo ruolo in Only murders in the building e per il lancio del suo brand Rare Beauty. Essere genitori ha sempre dei lati positivi e negativi, ma nel caso di un genitore di un bambino che decide di buttarsi nel mondo dello spettacolo o di intraprendere una carriera che lo renderà famoso, le controversie e le difficoltà aumentano a sproposito. Com’è guardare i propri figli crescere normalmente in casa e poi vederli su un palco acclamati da migliaia di persone? E soprattutto, come fa un genitore a proteggere i propri figli dai paparazzi e dai fan molesti? Le quattro donne hanno raccontato le loro esperienze. Tina Knowless, madre di Beyoncé e Mandy Teefey, madre di Selena Gomez, sono d’accordo su un punto: hanno sempre sostenuto le figlie incitandole a seguire i loro sogni, ma hanno sempre fatto in modo che non diventassero delle dive viziate.

I racconti delle madri di Beyoncé e Selena Gomez

A tal proposito Knowless ha raccontato: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato: ‘Può prendere la sua valigia da sola'”. La mamma di Beyoncé ha spiegato che non avrebbe mai permesso che la figlia si comportasse da diva: "‘Guardi le persone negli occhi, le saluti, non ti trasformi in una diva. Non funzionerà qui'”, le diceva. Poi ha continuato: “È importante spiegare queste cose ai propri figli, quando iniziano a diventare famosi tutti proveranno a gestire ogni cosa che li riguarda, ma è importante che si ricordano di non essere indifesi”. Anche la mamma di Selena Gomez, Mandy Teefey, è dello stesso avviso, e chiacchierando con le altre mamme ha raccontato che una volta la figlia “stava uscendo dalla roulotte e c'era una persona che le teneva l'ombrello e le portava il cibo", dei piccoli gesti che secondo lei avrebbero in qualche modo potuto rovinare la figlia viziandola. "Ho pensato, ‘Sa tenere da sola il suo ombrello'. Ha bisogno di imparare a fare benzina da sola. Prima di tutto deve essere una persona", ha concluso.

Selena Gomez e Beyoncé (Getty Images)

Oltre a mostrare la loro fermezza di fronte all’educazione delle figlie, entrambe ricordano i loro primi successi. “Saliva sul palco e lo dominava e io e mio marito ci chiedevamo chi fosse quella”, ha detto Knowless. Mentre la madre di Gomez ha raccontato l’esordio con Disney Channel: “Aveva 16 anni quando ha iniziato a diventare famosa. Faceva sempre pratica nel disegnare il simbolo della Disney, le orecchie di topolino, e quando l’ho vista in onda mentre disegnava le sue prime orecchie mi sono detta ‘Wow, è incredibile dove siamo arrivate partendo da una cittadina in Texas’”.

Billie Eilish e il rischio di essere inquadrata come nepo-baby

Maggie Baird, mamma di Billie Eilish e di Finneas, si è aperta con le altre mamme raccontando di aver sempre temuto che i figli fossero visti come nepo-baby. Lei e il marito sono “attori della classe operaia”, ha spiegato. “Ci siamo guadagnati una misera vita che ci ha permesso di passare molto tempo con i nostri figli, il che è stato fantastico. Ma l'industria è costituita principalmente da persone come noi o anche da persone che non lo sono, noi riuscivano a pagarci l’assicurazione sanitaria ed era già molto. Quindi, quando è arrivato il successo dei nostri figli, non eravamo pronti come invece qualcuno poteva pensare". Maggie aveva ottenuto una piccola parte in un episodio nella celebre serie anni ’90 Friends e temeva che la figlia potesse essere vista come avvantaggiata nel suo inserimento nel mondo dello spettacolo solo per quella piccola apparizione in una serie famosa: “Ero già pronta a rispondere alle critiche con un ‘sapevi che ho avuto quell'episodio di Friends perché stavo per perdere la mia assicurazione sanitaria?'".

Non solo artiste, ma anche sportivi, parla la mamma di Trevis Kelce

Anche Donna Kelce, la mamma di Travis e Jason è apparsa nella copertina. Nell’intervista ha raccontato che tutte le volte che vede i figli scendere in campo o fare un red carpet ed essere acclamati dalla folla ripensa all’infanzia normale che hanno avuto e la ricorda anche a loro per tenerli con i piedi per terra. “Sono stati bambini normalissimi, non sapete quante finestre rotte o quante telefonate dai vicini che si lamentavano della confusione”.