Auguri di San Valentino 2025, la frasi più belle per la festa degli innamorati

Il 14 febbraio 2025 si celebra San Valentino e abbiamo selezionato per voi le migliori frasi, da Pablo Picasso a Fernando Pessoa. Ma anche citazioni o messaggi brevi di auguri per la festa degli innamorati,

A cura di Vincenzo Nasto

San Valentino 2025

Il 14 febbraio 2025 si festeggia San Valentino e abbiamo selezionato le migliori frasi, citazioni o messaggi brevi per la festa degli innamorati. Da Pablo Picasso a Fernando Pessoa, passando per Melissa Hetheridge, abbiamo scelto anche i messaggi d'amore brevi o frasi divertenti per lei e per lui per gli auguri di San Valentino. Storicamente la scelta di istituire il 14 febbraio la festa degli innamorati, legata a San Valentino, risale al 496 d.C. Una tradizione che nacque dopo la scelta di Papa Gelasio I di imporre la fine dei lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco, festeggiati il 15 febbraio. L'uomo decise di battezzare la festa dell'amore, anticipando al 14 febbraio la celebrazione, facendo diventare San Valentino il protettore degli innamorati. Qui le migliori frasi, citazioni o messaggi brevi.

Frasi di Buon San Valentino, le citazioni più belle per il 14 febbraio

Ogni volta che ami, ami profondamente come se fosse per sempre. (Audre Lorde)

Amore è là dove si può dire tutto o non occorre dire nulla. (Henry Albert Harper)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

L’amore è il più grande ristoro della vita. (Pablo Picasso)

Il cuore ha le sue ragioni di cui la ragione non sa nulla. (Blaise Pascal)

Le vere storie d’amore non finiscono mai. (Richard Bach)

L’amore non è mai sbagliato. (Melissa Hetheridge)

Non conosco altra ragione di amare che amarti. (Fernando Pessoa)

Le frasi celebri più romantiche da inviare a San Valentino 2025

Di qualunque cosa siano fatte le anime, la mia e la sua sono uguali. (Emily Bronte)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Il mio cuore è troppo pieno di te per appartenere mai a qualcun’altra, ti amo e ti amerò fino all’ultimo giorno della mia vita. (Stendhal)

Quando ami qualcuno, ami l’intera persona così com’è, e non come vorresti che fosse. (Lev Tolstoj)

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro. (Cesare Pavese)

Frasi ironiche per gli auguri di San Valentino 2025: le più divertenti per lui e per lei

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma un po’ di cioccolata ogni tanto non fa male. (Charles Schulz)

Ma certo, sposati. Se trovi una buona moglie, sarai felice. Se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. (Socrate)

L’amore è come una clessidra, con il cuore che si riempie mentre il cervello si svuota. (Jules Renard)

Se inizierò a parlare di amore e di stelle, vi prego: abbattetemi. (Charles Bukowski)

L’amore è molto simile al mal di schiena. Non si vede ai raggi X, ma sai che c’è. (George Burns)