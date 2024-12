Auguri di Buona Vigilia di Natale 2024, le migliori frasi da inviare il 24 dicembre

video suggerito

Il 24 dicembre, giorno in cui si celebra la Vigilia di Natale 2024, è alle porte. La festività è il preludio al Natale e alla nascita di Gesù Cristo ma la ricorrenza unisce credenti e non credenti. È un'occasione, infatti, per riunirsi e condividere momenti di gioia, scambiandosi regali e dedicando pensieri d'affetto ai propri cari. "Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno" scriveva Charles Dickens nell'opera Canto di Natale. Qui sotto potrai trovare alcune delle frasi più belle da dedicare per la Vigilia di Natale, dalle citazioni dell'autore succitato fino alla scrittrice statunitense Kiersten White.

Vigilia di Natale 2024, le migliori frasi d'auguri il 24 dicembre per amici e parenti

La Vigilia di Natale è la mia preferita. Penso che l'attesa sia più divertente di qualsiasi altra cosa. Ho perso un po' questa sensazione. L'idea che qualcosa – cibo, tradizioni, una data arbitraria sul calendario – può essere speciale perché decidiamo che dovrebbe esserlo. Lo rendiamo speciale. Non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. (Kiersten White)

È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere. (Jostein Gaarder)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno. (Charles Dickens)

Il Natale agita una bacchetta magica su questo mondo, ed ecco che tutto è più morbido e più bello. (Norman Vincent Peale)

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno.(Gianni Rodari)

Le frasi più divertenti da inviare la Vigilia di Natale 2024: gli auguri originali

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Charles M. Schulz)

Babbo Natale ha l'idea giusta. Visita le persone solo una volta all'anno. (Victor Borge)

Tieni i tuoi amici vicini, i tuoi nemici più vicini e le ricevute di tutti i regali che hai acquistato. (Bridger Winegar)

Spedisci i tuoi pacchi in anticipo in modo che l'ufficio postale possa perderli in tempo per la Vigilia di Natale. (Johnny Carson)

Frasi sacre e religiose per gli auguri di buona Vigilia di Natale 2024

Cerchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo, accogliendo Gesù al centro della nostra vita. (Papa Francesco)

Quando arriva la Vigilia di Natale, vai alla finestra e guardando il cielo chiedi a Gesù Bambino che più persone abbiano la fortuna di trascorrere questo giorno con le loro famiglie. Buon Natale.

In questa notte è nato il nostro Salvatore. Possa tu sentire l’amore di Dio intorno a te questa Vigilia di Natale.

Vi auguro una Vigilia di Natale benedetta, mentre celebriamo l’amore di Dio e il grande dono che ci ha fatto il primo Natale.