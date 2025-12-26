Auguri di Buon Santo Stefano 2025, le frasi più belle per augurare buon onomastico e buone feste

Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano, il primo martire cristiano. Ed è l’onomastico dei Stefano e delle Stefania. Ecco alcune frasi per inviare i migliori auguri.

Il martirio di Santo Stefano di Giulio Romano – ph DeAgostini:Getty Images

Oggi 26 dicembre si festeggia Santo Stefano, il primo martire cristiano (protomartire), che era uno dei diaconi della prima comunità cristiana descritti negli Atti degli Apostoli, il cui compito era assistere i poveri e distribuire le elemosine. Si festeggia all'interno delle festività del Natale per ricordare il suo martirio. Il Santo è raffigurato con le pietre, in riferimento al martirio e altre volte con una stola da diacono o con un libro (che è simbolo di insegnamento e predicazione).

Il nome Stefano deriva dal greco Stephanos, che significa corona o ghirlanda, simbolo di vittoria e martirio. In alcuni Paesi anglosassoni si definisce Boxing Day, in relazione alle opere di carità che si facevano in questo giorno. Di seguito alcune tra le migliori frasi d’auguri da inviare a parenti e amici.

Santo Stefano 2025, le migliori frasi per il buongiorno e per gli auguri del 26 dicembre

Santo Stefano di Giotto

Di seguito alcune frasi per augurare il buongiorno e gli auguri del 26 dicembre:

“Non c’è Natale senza Santo Stefano: che la gioia di ieri possa accompagnarti anche oggi.” – adattamento da tradizione popolare cristiana.

“Il Natale continua nel cuore di chi sa donare: buon Santo Stefano!” – frase diffusa nei messaggi natalizi tradizionali.

“Dopo la festa più luminosa, possa la serenità di Santo Stefano illuminare anche i tuoi giorni.” – variante di auguri classici natalizi.

“Il 26 dicembre ci ricorda che il dono più bello è quello che portiamo dentro: pace e amore per te e i tuoi cari.” – ispirata a messaggi religiosi cristiani.

“Buongiorno e buon Santo Stefano: che l’eco della gioia di Natale ti accompagni per tutto il giorno.”

“Il Natale non finisce con il 25: oggi è il giorno di condividere sorrisi e abbracci più autentici. Buon Santo Stefano!”

“Che il 26 dicembre ti porti calma dopo la festa, e dolcezza dopo i regali. Buongiorno e buon Santo Stefano!”

“Santo Stefano è il giorno del cuore che resta aperto: auguri di pace e serenità a te e alla tua famiglia.”

“Dopo il Natale, un giorno per respirare gioia e gratitudine: buon Santo Stefano e buongiorno!”

“Che oggi ogni piccolo gesto diventi grande: buona giornata e felice Santo Stefano!”

Santo Stefano 2025, le frasi più belle per augurare buon onomastico a chi si chiami Stefano o Stefania

Santo Stefano di Gerolamo da Santacroce

Qui sotto, invece, alcune frasi da inviare a tutti i Stefano o le Stefania che oggi festeggiano l'onomastico: