Auguri di buon anno, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno 2026

Abbiamo raccolto le frasi più originali e belle da inviare a Capodanno 2026 come augurio ai propri cari nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Nella lista abbiamo inserito anche le citazioni più divertenti.

Oggi, giovedì 1 gennaio 2026, si celebra il Capodanno, l'occasione giusta per dare vita a nuovi obiettivi, progetti, ma anche per augurare ai propri cari un momento di serenità, gioia e felicità. Per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere le frasi più belle, le citazioni d'autore, ma anche le più divertenti e originali, come quelle di Mark Twain e Oscar Wilde, da mandare nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026 come auguri.

Auguri di Capodanno 2026, le frasi più belle e le citazioni di buon anno nuovo

Tra le citazioni da inviare nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio c'è quella di Edith Lovejoy Pierce che recita: "Apriremo il libro. Le sue pagine sono bianche. Le riempiremo con le nostre parole. Il libro si chiama Opportunità e il suo primo capitolo è il Capodanno". Oppure la citazione di Eleanor Roosevelt: "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni".

Le parole dell'anno trascorso appartengono al linguaggio dell'anno trascorso e le parole dell'anno a venire attendono un'altra voce. (T.S. Eliot)

Apriremo il libro. Le sue pagine sono bianche. Le riempiremo con le nostre parole. Il libro si chiama Opportunità e il suo primo capitolo è il Capodanno. (Edith Lovejoy Pierce)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi una persona migliore. (Benjamin Franklin)

Brindiamo al nuovo anno e a un'altra possibilità per noi di fare le cose per bene. (Oprah Winfrey)

E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state. (Rainer Maria Rilke)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Spero che in questo anno che verrà facciate errori. Perché se state facendo errori, allora state facendo cose nuove, imparando, vivendo, cambiando voi stessi, cambiando il mondo. (Neil Gaiman)

Spero che tu viva una vita di cui sei fiero. E se scopri che non è così, spero tu abbia la forza di ricominciare tutto da capo. (F. Scott Fitzgerald)

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell'anno. (Ralph Waldo Emerson)

Ogni nuovo inizio proviene dalla fine di qualche altro inizio. (Seneca)

Frasi divertenti e originali da inviare a Capodanno per gli auguri di buon anno 2026

Qui le citazioni più divertenti, da Arthur Hopkins a Oscar Wilde.

