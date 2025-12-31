Auguri di buon anno, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno 2026
Oggi, giovedì 1 gennaio 2026, si celebra il Capodanno, l'occasione giusta per dare vita a nuovi obiettivi, progetti, ma anche per augurare ai propri cari un momento di serenità, gioia e felicità. Per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere le frasi più belle, le citazioni d'autore, ma anche le più divertenti e originali, come quelle di Mark Twain e Oscar Wilde, da mandare nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026 come auguri.
Auguri di Capodanno 2026, le frasi più belle e le citazioni di buon anno nuovo
Tra le citazioni da inviare nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio c'è quella di Edith Lovejoy Pierce che recita: "Apriremo il libro. Le sue pagine sono bianche. Le riempiremo con le nostre parole. Il libro si chiama Opportunità e il suo primo capitolo è il Capodanno". Oppure la citazione di Eleanor Roosevelt: "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni".
- Le parole dell'anno trascorso appartengono al linguaggio dell'anno trascorso e le parole dell'anno a venire attendono un'altra voce. (T.S. Eliot)
- Apriremo il libro. Le sue pagine sono bianche. Le riempiremo con le nostre parole. Il libro si chiama Opportunità e il suo primo capitolo è il Capodanno. (Edith Lovejoy Pierce)
- Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi una persona migliore. (Benjamin Franklin)
- Brindiamo al nuovo anno e a un'altra possibilità per noi di fare le cose per bene. (Oprah Winfrey)
- E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state. (Rainer Maria Rilke)
- Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)
- Spero che in questo anno che verrà facciate errori. Perché se state facendo errori, allora state facendo cose nuove, imparando, vivendo, cambiando voi stessi, cambiando il mondo. (Neil Gaiman)
- Spero che tu viva una vita di cui sei fiero. E se scopri che non è così, spero tu abbia la forza di ricominciare tutto da capo. (F. Scott Fitzgerald)
- Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell'anno. (Ralph Waldo Emerson)
- Ogni nuovo inizio proviene dalla fine di qualche altro inizio. (Seneca)
Frasi divertenti e originali da inviare a Capodanno per gli auguri di buon anno 2026
Qui le citazioni più divertenti, da Arthur Hopkins a Oscar Wilde.
- Il Capodanno è il momento accettato per fare i soliti buoni propositi annuali. La prossima settimana potrai cominciare a lastricarci l'inferno come al solito. (Mark Twain)
- Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per vedere il Nuovo Anno. Un pessimista sta alzato per accertarsi che il Vecchio Anno se ne vada. (Bill Vaughan)
- Che tutti i tuoi problemi possano durare quanto i tuoi buoni propositi per il nuovo anno. (Joey Adams)
- La giovinezza è quando ti è permesso di restare alzato fino a tardi la vigilia di Capodanno. La mezza età è quando sei costretto a farlo. (Bill Vaughan)
- I buoni propositi sono semplicemente assegni che gli uomini incassano presso una banca dove non hanno un conto. (Oscar Wilde)
- Non può essere già un nuovo anno. Non ho ancora finito l'anno scorso. (Charles M. Schulz)
- Il comportamento giusto durante le feste è essere ubriachi. Questa ubriachezza culmina a Capodanno, quando sei così ubriaco da baciare la persona che hai sposato. (P.J. O'Rourke)
- Vai a letto. Quello per cui stai sveglio è solo un altro anno. (Arthur Hopkins)
- Proposito per il nuovo anno: tollerare gli sciocchi più volentieri, a patto che questo non li incoraggi a prendersi più tempo del mio. (James Agate)
- Ho intenzione di smettere con tutte le mie cattive abitudini per il nuovo anno, ma poi mi sono ricordato che a nessuno piace chi smette. (Eric Idle)