Auguri di buon anno, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno 2025 Le frasi più originali, divertenti o d'autore da inviare ad amici e parenti a Capodanno: una lista di idee su come augurare buon inizio 2025 ai propri cari nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

A cura di Gaia Martino

Nel giorno di Capodanno non è sempre facile trovare le parole giuste per augurare ad amici e parenti un buon inizio anno. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio è consuetudine inviare un messaggio ai propri cari per augurare loro serenità, gioia e la realizzazione dei propri sogni. Per chi desidera qualche idea su cosa scrivere, di seguito troverà frasi di auguri, divertenti e originali e citazioni d'autore di Gilbert Keith Chesterton, Karl Kraus, Benjamin Franklin.

Auguri di Capodanno 2025, le frasi più belle e le citazioni di buon anno nuovo

Tra le citazioni d'autore da inviare nella notte di Capodanno più belle c'è quella di Benjamin Franklin che recita: "Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate sì che ogni anno vi scopra persone migliori". Poi ancora, quella di Gilbert Keith Chesterton: "L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi". Ecco altre idee su cosa inviare ai vostri cari nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio:

Che la magia del nuovo anno porti con sé la realizzazione di tutti i tuoi sogni. Felice Anno Nuovo!

Lascia il passato nel passato. Guarda avanti con speranza e fiducia, e il futuro ti sorprenderà con il suo successo

Rallegrati per i tuoi successi dell'anno passato e preparati per un nuovo anno ricco di conquiste. Buon Anno!

Affronta il nuovo anno con audacia, determinazione e la convinzione che il meglio deve ancora venire

Nel nuovo anno, che ogni giorno aggiunga un nuovo capitolo alla tua raccolta di ricordi, rendendo l'anno indimenticabile

Che il nuovo anno sia un viaggio di scoperta, con ogni tappa che lascia dietro di sé ricordi indelebili e preziosi

L’unico limite alla nostra realizzazione di domani saranno i nostri dubbi di oggi (Franklin Roosevelt)

Il nuovo anno è un libro in bianco. Scrivilo con i tuoi sogni e trasforma ogni pagina in una straordinaria storia di realizzazione personale

Frasi divertenti e originali da inviare a Capodanno per gli auguri di buon anno 2025

Per i più spiritosi, ecco di seguito una lista di frasi divertenti e originali da inviare nella notte di Capodanno.

Questo non è stato un anno, è stata una prova di resistenza. Felice Anno Nuovo!

Conosco già i tuoi propositi per il nuovo anno: portare a termine quelli del 2000!

Auguri amico, invece di guardare l’orologio a mezzanotte, riporta le lancette della bilancia dietro di cinque chili.

Quel momento in cui capisci che i buoni propositi per il 2025 sono gli stessi che dovevi mettere in pratica nel 2024, nel 2020 e nel 2003.

L’oroscopo del 2025 dice che sarà l’anno del mio riscatto… Ecco, ci manca solo che mi rapiscano.

E anche quest’anno ne usciremo migliori l’anno prossimo. Buon Anno!

Quando si chiude un portone, io apro un Prosecco…Buon anno!