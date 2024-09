Rubata l’opera La bambina col palloncino di Banksy: arrestati due uomini

video suggerito

The Girl with Balloon, Banksy

Una delle versioni della Bambina con Palloncino dello street artist Banksy è stata rubata la scorsa domenica nella Grove Gallery in New Cavendish Street, una galleria d’arte nella zona ovest di Londra, che dal 21 agosto al 7 settembre ha ospitato la mostra “Banksy’s London Rebellion” dedicata proprio all’artista di strada. Un nuovo furto avvenuto a circa un mese da quello dell'antenna parabolica con disegnato un lupo che fa parte della nuova serie di opere London Zoo.

Arrestati due uomini per il furto dell’opera

L’opera, una delle più famose dell’artista, rappresenta una bambina con indosso un vestitino, che tende la mano per prendere un palloncino a forma di cuore rosso. Secondo quanto riportato dalla polizia londinese, le indagini sono iniziate subito dopo il furto, avvenuto intorno alle 23.00 di domenica. Indagini abbastanza rapide, perché l’opera, l'unica sottratta quella sera, è stata già recuperata e restituita alla galleria. Per il furto sono stati arrestati due uomini, che sono già comparsi alla Wimbledon Magistrates’ Court, un tribunale nel sud di Londra, lo scorso giovedì. Larry Fraser, 47 anni, di Evelyn Denington Road, Beckton, e James Love, 53 anni, di Elvin Drive, North Stifford, sono accusati di “furto in edificio non residenziale”, ma per ora sono stati rilasciati su cauzione prima della prossima comparizione in tribunale il prossimo 9 ottobre.

The Girl with Balloon, asta 2018

The Girl with Balloon

La famosa bambina disegnata da Banksy è ancora visibile grazie a un tour virtuale proposto dal sito web della galleria in cui è stata rubata. Questa è solo una delle tante versioni dell’opera che fa infatti parte di una serie di dipinti e stencil dell’artista. Uno dei suoi capolavori più riconoscibili e amati, apparso per la prima volta nel 2002 sul Waterloo Bridge, e che ha fatto scalpore nel 2018 quando, durante un’asta in cui è stata battuta per oltre 1 milione di sterline, una delle copie si era parzialmente distrutta. Da Banksy possiamo ormai aspettarci di tutto, lo scorso mese l'artista è ricomparso con una nuova serie di opere a tema animale sparse per Londra, alcune delle quali anche nello zoo della città, la serie si chiama infatti London Zoo.

London Zoo