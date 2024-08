video suggerito

Rubato il lupo disegnato da Banksy: ecco le immagini del furto dell'opera d'arte Banksy sta disegnando una serie di animali per le strade di Londra: una capra, due animali, tre scimmie e un lupo e proprio quest'ultimo è stato derubato durante il giorno.

A cura di Francesco Raiola

Il furto dell'opera di Banksy (foto di Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images)

In principio, a Kew Bridge a Richmond (Londra) fu una capra in bilico su un muro con piccole rocce che cadevano a mostrare quanto quella posizione fosse precaria, poi, il giorno dopo sono apparse delle teste di elefante che si guardavano uscendo da due finestre di una casa a Chelsea, il terzo giorno tre scimmie sono apparse su un ponte a Brick Lane, mentre il quarto giorno è stata la volta di un lupo, apparso su un'antenna parabolica sita in Rye Lane, sempre a Londra. Sono le opere che Banksy sta disegnando in questi ultimi giorni a Londra. E proprio quest'ultima opera, quella del lupo che ulula al cielo, è stata oggetto di un furto avvenuto poche ore dopo la scoperta: l'antenna, infatti, è stata rubata in pieno giorno da due persone con il volto coperto che con una scala si sono issati sul tetto e poi con l'opera sotto al braccio sono fuggite via, non senza qualche colluttazione con i presenti.

A riportarlo è la BBC che ha intervistato un uomo che stava riprendendo proprio il furto – di cui, oggi, abbiamo le immagini. Alla polizia londinese è stato denunciato il furto di un'antenna parabolica contenente opere d'arte benché al momento non sia stato effettuato alcun arresto. Alla tv inglese, infatti, l'uomo ha spiegato che era in pausa pranzo quando ha visto due persone salire sul tetto e smontare l'antenna parabolica: "Avevano una scala. C'era un ragazzo sul tetto e gli altri due stavano guardando la scala. Mi hanno visto filmare e la situazione è diventata un po' agitata. Uno mi ha dato un calcio nel fianco e un altro ha cercato di lanciare il mio telefono sul tetto. Per fortuna ha colpito un albero ed è tornato di nuovo giù. È un vero peccato che non possiamo avere cose belle ed è un peccato che non sia potuto durare più di un'ora".

Il furto dell'opera di Banksy (ph Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images)

Banksy continua, quindi, a disegnare sui muri e non solo di Londra, quella che sembra una vera e propria serie dedicata agli animali. Il misterioso artista di Bristol sta rivendicando tutti i disegni, fatti con il suo tipico stile stencil, postandone le foto sul suo account Instagram. Non è ancora chiaro, però, è il significato di tutti questi animali che appaiono a Londra. Le ipotesi sono tante, come quella per cui sia una sorta di rivendicazione di un ritorno alla natura, c'è chi cerca un significato nelle iniziali di questi animali, e chi pensa che sia una sorta di dichiarazione di superiorità degli animali sugli uomini, ma un'altra domanda è anche se abbiano un significato specifico le zone scelte dall'artista per installare le sue opere. resta da capire se questa serie continuerà e fino a quando, per ora la BBC scrive che potrebbero protrarsi per tutta la settimana. Bisogna, quindi, tenere d'occhio i social di Banksy.