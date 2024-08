video suggerito

Antonello Venditti invitato al festival per ragazzi con disabilità: “Dimostra la tua sensibilità” Antonello Venditti è stato invitato da Beppe Stanco, direttore artistico del contest, alla terza edizione dello Special Festival. “I protagonisti sono proprio quei ragazzi speciali che, per via delle luci, non hai riconosciuto” scrive Stanco via social. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Per recuperare questa défaillance, che non ti appartiene, potresti partecipare come ospite alla nuova edizione di Special Festival a dicembre, kermesse i cui protagonisti sono proprio quei ragazzi speciali che, per via delle luci, non hai riconosciuto" è l'invito del direttore artistico Beppe Stanco ad Antonello Venditti per la terza edizione del contest. Di recente il cantante è finito al centro delle polemiche per aver insultato una ragazza con disabilità durante il concerto del 25 agosto nel fossato del Castello di Barletta. Venditti, dopo la vicenda, aveva chiamato i genitori della ragazza per scusarsi, pubblicando anche un video in cui faceva chiarezza sull'accaduto: "Ho sbagliato, nel buio non mi sono accorto di questa ragazza, pensavo fosse una semplice contestazione politica a cui sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza, che poi ho conosciuto".

L'invito per Antonello Venditti al festival dedicato ai ragazzi con disabilità

Beppe Stanco, producer e direttore artistico del Premio Lunezia e del NyCanta, chiede via social ad Antonello Venditti di partecipare al contest dedicato a ragazzi con disabilità, previsto per il 1 dicembre a La Spezia. L'invito si conclude con un'esortazione: "in modo da dimostrare la tua sensibilità nei confronti di queste persone straordinarie". Il progetto nasce da un'idea di Alessia Bonati (Anffas) e Stefano De Martino (Patron del Premio Lunezia) ed ha come protagonisti ragazzi con disabilità intellettiva in una gara canora in coppia con gli artisti del panorama musicale italiano.

Cosa è successo durante il concerto di Antonello Venditti

A scatenare una bufera mediatica contro Antonello Venditti è stato un video che è circolato sul web poco dopo il suo concerto a Barletta. Nelle immagini il cantautore romano era apparso visibilmente irritato dalle interruzioni di una persona presente nel pubblico: "Vieni qua, vediamo se c'hai il coraggio.. stron*o di merda". Un assistente di palco lo aveva raggiunto per spiegargli la situazione, ma Venditti aveva aggiunto: "Ho capito, un ragazzo speciale, che però deve imparare l'educazione". Alle proteste dei presenti, si sono poi aggiunte quelle di diversi utenti sulle varie piattaforme social. Dopo la vicenda, il cantante aveva condiviso un video per scusarsi con la ragazza e con i genitori:

Volevo tranquillizzarvi, innanzitutto non sono un mostro, come sapete benissimo. Sta montando questa polemica, scema e stupida, non vorrei portarmi dietro uno stigma. Ho sbagliato, nel buio non mi sono accorto di questa ragazza, pensavo fosse una semplice contestazione politica a cui sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza, che poi ho conosciuto. Ha una famiglia fantastica e quindi mi devo scusare. Ma più di questo non mi sento di fare, il mio concerto è molto complicato, diverso da tutti gli altri, dico cose molto forti, reagisco a qualcosa che nel buio tra 5mila persone, uno può non rendersi conto.