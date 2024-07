video suggerito

Annalisa ferma il concerto a Catania per il malore di un fan: “Ditemi come sta”, i video sui social Annalisa ferma il concerto a Villa Bellini a Catania perché si accorge che nel pubblico c’è qualcuno che si sente male. Lo stop alla musica arriva nel momento in cui, durante una delle esibizioni, la cantante scorge il malore sotto il palco e lo segnala ai sanitari presenti sul posto. Poco dopo le rassicurazioni: “È a posto ragazzi, mi hanno detto che è tutto ok. Qualsiasi cosa ditemelo, grazie a voi che vi siete sbracciati, io non mi ero accorta da qui”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa ferma il concerto a Villa Bellini a Catania perché si accorge che nel pubblico c'è qualcuno che si sente male. Lo stop alla musica arriva nel momento in cui, durante una delle esibizioni, la cantante scorge il malore tra i fan sotto il palco e lo segnala ai sanitari presenti sul posto. "Per favore avvisatemi dopo, fatemi sapere cosa succede", dice sul palco mentre assiste al soccorso immediato. Si vorrebbe anche fermare per aspettare notizie certe e infatti è ripartita solo quando le hanno comunicato che la situazione era sotto controllo e la persona stava bene.

Cosa è successo dopo il malore improvviso tra i fan

"Speriamo che sia tutto ok", aveva detto timorosa dal palco, poi poco dopo: "ah ecco, è a posto ragazzi, mi hanno detto che è tutto ok. Qualsiasi cosa ditemelo, grazie a voi (il pubblico sotto il palco, ndr) che vi siete sbracciati, io non mi ero accorta da qui, grazie mille davvero". In un'estate dal caldo piuttosto pressante, in giornate con temperature record, la Sicilia non poteva che essere la tappa più soggetta a malori in luoghi affollati. La sensibilità di Annalisa è finita subito sui social, dove i frammenti del video hanno iniziato a essere condivisi con complimenti di vario tipo all'empatia provata in quel momento.

Il concerto di Annalisa a Catania nella rassegna Sotto il vulcano fest

Il concerto in cui è avvenuto il malore improvviso tra i fan si stava tenendo a Villa Bellini, nella rassegna Sotto il vulcano fest 2024 organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania. Annalisa proseguirà a Palermo, oggi 27 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra gli artisti in cartellone al Dream pop fest Palermo. Sul palco con lei, i suoi musicisti di sempre, ovvero Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (drums & electronic pads), oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni.