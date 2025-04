video suggerito

Malore per Carlos Santana prima del concerto: trasportato d'urgenza in ospedale, come sta Carlos Santana ieri prima dello spettacolo al Majestic Theatre di San Antonio è stato colto da un malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il suo manager assicura: "Sta bene, non vede l'ora di tornare sul palco".

A cura di Gaia Martino

Carlos Santana ieri, prima di un concerto in Texas, ha accusato un malore improvviso ed è stato costretto a rinviare lo show. Lo fa sapere TMZ che rivela le condizioni attuali dell'artista. Un portavoce di Santana ha riferito al tabloid americano che il chitarrista è stato colto da un malore improvviso, probabilmente dovuto a una condizione di disidratazione. Si trovava al Majestic Theater di San Antonio quando è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza.

Come sta Carlos Santana dopo il malore

Prima di esibirsi Carlos Santana è stato colto da un malore dovuto, si legge su TMZ, a una condizione di disidratazione. Fatto salire su un'ambulanza, ha lasciato il locale Majestic Theater di San Antonio dove si sarebbe dovuto esibire ed è stato ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il malore lo avrebbe colto mentre era sul palco per le prove dello show: sarebbe svenuto ma le sue condizioni ora non sarebbero gravi. TMZ spiega che un suo portavoce ha assicurato che "sta bene" e che non vede l'ora di tornare sul palco e proseguire il suo tour negli Stati Uniti. È stato ricoverato in ospedale, in Texas, per ulteriori accertamenti ma i suoi show di venerdì e sabato non sono stati cancellati. Quello che si sarebbe dovuto tenere ieri, martedì 22 aprile, è stato rinviato a data da definirsi. Il suo manager, Michael Vrionis, ha rilasciato una dichiarazione a Metro.co ieri per annunciare il rinvio dello spettacolo: "Con profonda delusione devo informarvi che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato. Il signor Santana si trovava sul posto (il Majestic Theatre) per prepararsi allo spettacolo di stasera quando ha avuto un malore che si è rivelato essere disidratazione. Per eccesso di prudenza e per la salute di Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la scelta più prudente".

Il malore per disidratazione nel luglio 2022

Episodio analogo capitò nel luglio 2022: il suo team, scrive il tabloid americano, anche in quella occasione spiegò che il malore fu causato da un colpo di calore e disidratazione. In quella occasione Carlos Santana si trovava nel bel mezzo del suo spettacolo e fu trasportato d'urgenza in ospedale.